اليوم السابع
Ads
الخميس، 11 يونيو 2020 05:15 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. تكليف مدير تعليم شمال سيناء بمهام وكيل مديرية التربية والتعليم

الخميس، 11 يونيو 2020 04:33 م
صور.. تكليف مدير تعليم شمال سيناء بمهام وكيل مديرية التربية والتعليم حمزة أمين رضوان مدير التعليم العام بشمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدر اليوم اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، قرار بتكليف حمزة أمين رضوان مدير التعليم العام بشمال سيناء بمهام وكيل مديرية التربية والتعليم .

وحمل القرار رقم 19 لسنة 202، وتضمن التكليف بالقيام بكافة مهام واختصاصات وكيل مديرية التربية والتعليم لحين شغل الوظيفة بالتعيين طبقًا للقانون .

كما تضمن قرار المحافظ في مادته الثانية تكليف رضوان بالقيام بمهام واختصاصات مدير عام التعليم العام بالإضافة إلي وكيل مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء.

من جانبه وجه رضوان الشكر لمحافظ شمال سيناء ولوكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة علي هذه الثقة وتكليفه بمهام وكيل المديرية مؤكدًا علي دعم المحافظ اللامحدود للعملية التعليمية بشمال سيناء.

وكان اللواء عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أعلن تواصله مع وزير التعليم وإنهاء مشكلة حجب نتيجة مادة الجغرافيا للصف الأول الثانوى بشمال سيناء.

واوضح محافظ شمال سيناء فى تصريحات له اليوم الخميس، أن ماحدث لطلبة شمال سيناء من حجب النتيجة لاذنب لهم فيها وجاء بسبب انقطاع خدمات الانترنت ، لافتا إلى أن الدولة تقدر ذلك وتقف فى صف الطالب .

وقال محافظ شمال سيناء " اطمئن اولياء الأمور، باعتبار ابنائهم ناجحين فى هذه المادة " لافتا انه سيتم اتخاذ اللازم بعد الاعلان النهائى عن النتيجة.

وتابع محافظ شمال سيناء، انه يطالب أولياء أمور طلبة الثانوية العامة  والثانوية الأزهرية الذين  يستعدون لاداء الامتحانات، بعدم زيادة التوتر عند ابنائهم الممتحين ، موضحا أن إجراءات صارمة تم اتخاذها لسير الامتحانات بلا معوقات وتم وضع خطة محكمة خلالها سيراعى كافة الاجراءات الاحترازية.

واشار محافظ شمال سيناء لضرورة تواجد الطلبة فى مقرات اللجان قبل موعدها بنحو ساعة لتيسير تطبيق الاجراءات التى تتضمن تعقيم وفحص حرارى .

أضاف انه تقرر أن يكون بكل لجنة 10 طلبة، وسبق وعقدت اجتماعات تنفيذية خلالها تححدت ادوار الاجهزة الخدمية كلا فى مجاله لسير الامتحانات بنجاح وبدون معوقات .

 

 

86dc9645-343c-4c7b-99e4-186bbd07d47f
 

 

77839029-1145-4dd6-b10d-ead1c90f4143
 

 

d58bd62a-d82f-4f09-9f00-0a50b787a335
 

 


شمال سيناء

العريش

التربية والتعليم

مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إنفوجراف.. الصحة تكشف اهمية الفيتامينات لتقوية المناعة منعا لعدوى كورونا

إنفوجراف.. الصحة تكشف اهمية الفيتامينات لتقوية المناعة منعا لعدوى كورونا

النائب العام يحيل حنين حسام ومودة الأدهم للجنايات بتهمة التعدى على قيم المجتمع

النائب العام يحيل حنين حسام ومودة الأدهم للجنايات بتهمة التعدى على قيم المجتمع

شاهد آخر صور لصانع البهجة القدير حسن حسنى قبل رحيله

شاهد آخر صور لصانع البهجة القدير حسن حسنى قبل رحيله

مدبولي: مبادرة خلال شهرين لتوفير قروض ميسرة للمزارعين للتحويل إلى الري الحديث

مدبولي: مبادرة خلال شهرين لتوفير قروض ميسرة للمزارعين للتحويل إلى الري الحديث

الأرصاد تحذر المواطنين: استمرار ارتفاع حرارة الجو خلال الـ72 ساعة المقبلة والعظمى بالقاهرة تصل 38 درجة.. وتنصح بتجنب التعرض للشمس.. توقعات بأمطار خفيفة بأغلب الأنحاء السبت.. وانخفاض الحرارة 5 درجات الأحد

الأرصاد تحذر المواطنين: استمرار ارتفاع حرارة الجو خلال الـ72 ساعة المقبلة والعظمى بالقاهرة تصل 38 درجة.. وتنصح بتجنب التعرض للشمس.. توقعات بأمطار خفيفة بأغلب الأنحاء السبت.. وانخفاض الحرارة 5 درجات الأحد

الرئيس السورى يصدر مرسوما بإقالة رئيس الوزراء عماد خميس وتكليف حسين عرنوس

الرئيس السورى يصدر مرسوما بإقالة رئيس الوزراء عماد خميس وتكليف حسين عرنوس

"اليوم السابع" يحذر من صفحات مزيفة تنشر أخبارًا مفبركة عن رئيس البرلمان

"اليوم السابع" يحذر من صفحات مزيفة تنشر أخبارًا مفبركة عن رئيس البرلمان

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 11-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 11-6-2020

الطبيب البطل محمود سامى بعد عودته للمنزل: كان نفسى أشوف ابنى لكنى أراه ببصيرتى.. اكتشفت فى العزل مواهب زملائى.. فضلت استكمال العلاج بالبيت وأملى كبير فى ربنا.. وزوجته: علمنى قراءة الأدب العالمى والعربى.. فيديو

الطبيب البطل محمود سامى بعد عودته للمنزل: كان نفسى أشوف ابنى لكنى أراه ببصيرتى.. اكتشفت فى العزل مواهب زملائى.. فضلت استكمال العلاج بالبيت وأملى كبير فى ربنا.. وزوجته: علمنى قراءة الأدب العالمى والعربى.. فيديو

العربية: فرقاطة اليونان المعترضة سفينة السلاح التركية تعمل ضمن مهمة إيريني

العربية: فرقاطة اليونان المعترضة سفينة السلاح التركية تعمل ضمن مهمة إيريني

الأعلى لتنظيم الإعلام يفتح التحقيق مع قناتي الأهلي والزمالك ويستدعى الممثل القانونى عنهما

الأعلى لتنظيم الإعلام يفتح التحقيق مع قناتي الأهلي والزمالك ويستدعى الممثل القانونى عنهما

القوى العاملة: صرف الدفعة الثانية من منحة الـ500 جنيه من 21 إلى 25 يونيو

القوى العاملة: صرف الدفعة الثانية من منحة الـ500 جنيه من 21 إلى 25 يونيو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة