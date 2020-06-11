صور.. تكليف مدير تعليم شمال سيناء بمهام وكيل مديرية التربية والتعليم

شمال سيناء - محمد حسين

أصدر اليوم اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، قرار بتكليف حمزة أمين رضوان مدير التعليم العام بشمال سيناء بمهام وكيل مديرية التربية والتعليم .

وحمل القرار رقم 19 لسنة 202، وتضمن التكليف بالقيام بكافة مهام واختصاصات وكيل مديرية التربية والتعليم لحين شغل الوظيفة بالتعيين طبقًا للقانون .

كما تضمن قرار المحافظ في مادته الثانية تكليف رضوان بالقيام بمهام واختصاصات مدير عام التعليم العام بالإضافة إلي وكيل مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء.

من جانبه وجه رضوان الشكر لمحافظ شمال سيناء ولوكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة علي هذه الثقة وتكليفه بمهام وكيل المديرية مؤكدًا علي دعم المحافظ اللامحدود للعملية التعليمية بشمال سيناء.

وكان اللواء عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أعلن تواصله مع وزير التعليم وإنهاء مشكلة حجب نتيجة مادة الجغرافيا للصف الأول الثانوى بشمال سيناء.

واوضح محافظ شمال سيناء فى تصريحات له اليوم الخميس، أن ماحدث لطلبة شمال سيناء من حجب النتيجة لاذنب لهم فيها وجاء بسبب انقطاع خدمات الانترنت ، لافتا إلى أن الدولة تقدر ذلك وتقف فى صف الطالب .

وقال محافظ شمال سيناء " اطمئن اولياء الأمور، باعتبار ابنائهم ناجحين فى هذه المادة " لافتا انه سيتم اتخاذ اللازم بعد الاعلان النهائى عن النتيجة.

وتابع محافظ شمال سيناء، انه يطالب أولياء أمور طلبة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية الذين يستعدون لاداء الامتحانات، بعدم زيادة التوتر عند ابنائهم الممتحين ، موضحا أن إجراءات صارمة تم اتخاذها لسير الامتحانات بلا معوقات وتم وضع خطة محكمة خلالها سيراعى كافة الاجراءات الاحترازية.

واشار محافظ شمال سيناء لضرورة تواجد الطلبة فى مقرات اللجان قبل موعدها بنحو ساعة لتيسير تطبيق الاجراءات التى تتضمن تعقيم وفحص حرارى .

أضاف انه تقرر أن يكون بكل لجنة 10 طلبة، وسبق وعقدت اجتماعات تنفيذية خلالها تححدت ادوار الاجهزة الخدمية كلا فى مجاله لسير الامتحانات بنجاح وبدون معوقات .