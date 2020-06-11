اليوم السابع
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صور .. تفاصيل رصف الشوارع بقرية الهايتم بالمحلة

الخميس، 11 يونيو 2020 10:33 ص
صور .. تفاصيل رصف الشوارع بقرية الهايتم بالمحلة رئيس مدينة المحلة يتابع رصف قرية الهياتم
الغربية - عادل ضرة

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تابع المحاسب محمد صلاح رئيس مركز ومدينة المحله الكبرى ، أعمال رصف الطرق وتنفيذ الخطة الاستثمارية بعزب الوحدة المحلية لقريه الهياتم ، بناء على توجيهات الدكتور طارق رحمى محافظ الغربيه ، باعادة المظهر الجمالى للشوارع والقرى وتسهيل الحركة المروريه على المواطنين .

حيث قام رئيس المدينة ، بمتابعه أعمال البدء فى الرصف بعزبة الباشا بقريه الهياتم طبقا للخطة الاستثماريه للعام المالى 2019/2020 لخطة الرصف ، وذلك من خلال الشركة الوطنيه ، حيث يتم الرصف بطول 185متر ، وعرض 4 متر ، على الصعيد الاخر تم متابعه أعمال الرصف بعزبه أبو الذهب بطول 240 متر ، وعرض 5 متر بداية من الطريق الرئيسى وحتى المعهد الدينى .

على الجانب الأخر نفذ حى أول المحله حملة إزالة لـ 7 طوابق بعقار مخالف فى إطار توجيهات الدكتورطارق رحمى محافظ الغربية ، بالتصدى بكل حسم لعدم إقامة أى مبانى مخالفة وإزالتها .

حيث قام عادل عبدالحميد سلامة رئيس حى أول المحلة ، والمهندس ياسر اليمانى مدير الإدارة الهندسية بالحى ، بالتنسيق مع العميد حسام الخشن مأمور قسم أول المحلة الكبرى والقوة المرافقة له ، ومقاول الثانوية بإزالة الإدوار المخالفة ، حيث قامت صاحبة العقار وتدعى شيماء حسن محمد شلبى بالبناء من الدور السابع العلوى ، حتى الدور الثالث عشر العلوى بشارع مسعود حسنين من شارع مصطفى كامل منطقة ابو راضى بالمخالفة للقانون 119 لسنة 2008 ولائحتة التنفيذية وصدور عدة قرارات ادارية بالإزالة تحمل ارقام 874و830و838و845و860و870و879 لسنة 2020  .

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف بازالة الأعمال المقامة مساحة 80 م

 

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رئيس مدينة المحلة يتابع رصف قرية الهياتم

 

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رئيس مدينة المحلة يتابع رصف قرية الهياتم

 

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رئيس مدينة المحلة يتابع رصف قرية الهياتم

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رئيس مدينة المحلة يتابع رصف قرية الهياتم

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رئيس مدينة المحلة يتابع رصف قرية الهياتم

 

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رئيس مدينة المحلة يتابع رصف قرية الهياتم

 

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رئيس مدينة المحلة يتابع رصف قرية الهياتم

 

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رئيس مدينة المحلة يتابع رصف قرية الهياتم
 
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رئيس مدينة المحلة يتابع رصف قرية الهياتم

 


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