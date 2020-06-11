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صور.. تشميع ملعب خماسي وإزالة الإشغالات بشارع سعد زغلول في المحلة

الخميس، 11 يونيو 2020 01:16 م
صور.. تشميع ملعب خماسي وإزالة الإشغالات بشارع سعد زغلول في المحلة حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشوارع المحلة
الغربية – مصطفى عادل

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شن حي ثان المحلة بمحافظة الغربية، برئاسة المحاسب محمد عبد الغني عيد رئيس الحى،  بالتنسيق مع قسم شرطة المرافق، حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشوارع المدينة نطاق الحى، بتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بالتصدي لإشغالات المحلات والباعة الجائلين.

أسفرت الحملة عن إزالة اشغالات المحلات والباعه الجائلين  بشارع  سعد زغلول وتشميع ملعب خماسي بمنطقة المستعمرة وإيداع المضبوطات بمخازن الحى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وشدد رئيس الحى على ضرورة المتابعة المستمرة لعدم السماح بعودة الاشغالات مره اخرى مؤكدا على محاسبة كل مقصر ومتهاون من موظفي الحال حال التقصير فى اداء مهام عملهم.

من ناحيه أخرى نفذ حى اول المحله حملة إزالة ل7طوابق بعقار مخالف في اطار توجيهات الدكتورطارق رحمي محافظ الغربية بالتصدي بكل حسم لعدم إقامة أي مباني مخالفة وإزالتها .

حيث قام عادل عبد الحميد سلامة رئيس حي أول المحلة و المهندس ياسر اليماني مدير الإدارة الهندسية بالحي بالتنسيق مع العميد حسام الخشن مأمور قسم أول المحلة الكبري والقوة المرافقة له و مقاول الثانوية بإزالة الادوار المخالفة حيث قامت صاحبة العقار وتدعي شيماء حسن محمد شلبي بالبناء من الدور السابع العلوي حتي الدور الثالث عشر العلوي  بشارع مسعود حسنين من شارع مصطفي كامل منطقة ابو راضي بالمخالفة للقانون 119 لسنة 2008 ولائحتة التنفيذية وصدور عدة قرارات ادارية بالإزالة تحمل ارقام 874و830و838و845و860و870و879 لسنة 2020، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف بازالة الأعمال المقامة مساحة 80 م.

 

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تشميع ملعب خماسي وإزالة الإشغالات
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تشميع ملعب خماسي وإزالة الإشغالات

 

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تشميع ملعب خماسي وإزالة الإشغالات

 

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تشميع ملعب خماسي وإزالة الإشغالات

 

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تشميع ملعب خماسي وإزالة الإشغالات

 

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تشميع ملعب خماسي وإزالة الإشغالات

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