صور.. المرور يستعين بلودر لرفع حطام حمولة انقلاب سيارة نقل ثقيل من أعلى الدائرى

كتب ـ عبد الرحمن سيد

استعان رجال المرور بلودر لرفع حمولة الزلط والسن من أعلى الطريق الدائرى ، بعد انقلاب سيارة نقل ، وظهور كثافات مرورية أمام القادم من المعادي اتجاه المنيب أعلي البساتين، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة حركة السيارات.



اعمال رفع السيارات

تلقت غرفة عمليات المرور بلاغا من الخدمات المعنية أعلى الدائرى بوجود كثافات مرورية بسبب انقلاب سيارة نقل محملة بالزلط"سن" واصطدام 3 سيارات فى القادم من المعادي اتجاه المنيب اعلي البساتين، وعلى الفور أمر اللواء علاء متولى مدير المرور بانتقال رجال المرور الى مكان الحادث وتم الدفع بالاوناش لرفع اثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها.



حادث مرورى