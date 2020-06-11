صور.. استرداد 21 فدان وإزالة 166 حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة بقنا

قنا - وائل محمد

أكد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا ، أن الوحدات المحلية بالمحافظة قامت بعدة حملات لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية ، ومخالفات البناء العشوائى ، بالتنسيق مع وحدة متابعة إزالة التعديات بالمحافظة وقوات الشرطة من مديرية أمن قنا .

وأسفرت عن إزالة 221 حالة تعدى ، مؤكدا على استمرار أعمال إزالة التعديات وعدم التهاون مع المخالفين .

وأوضح المهندس عمر عبدالباقى مدير وحدة متابعة إزالة التعديات بالمحافظة أن حملات الإزالة نجحت فى إزالة 26 حالة تعدى بالمبانى على أراضى أملاك الدولة بمراكز نجع حمادى ودشنا ، والوقف ونقادة بمساحة 5110 متر مربع ، وإزالة 4 حالات تعدى بالزراعة على أملاك الدولة بمركزى نجع حمادى والوقف بمساحة 21 فدان ، و8 قراريط ، وإزالة 166 حالة تعدى بالبناء على الإراضى الزراعية بكافة مراكز المحافظة بمساحة 6 أفدنه و7 قراريط و4 أسهم ، بالإضافة إلى إزالة 25 حالة مخالفة بناء عشوائى بمراكز نجع حمادى ودشنا ونقادة وقوص بمساحة 4744 متر مربع .

وأضاف أن إجمالى ما تم إزالته منذ بدء تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وحتى الان بمختلف مراكز ومدن المحافظة بلغ 560 حالة تعدى بالمبانى على أراضى أملاك الدولة ، بمساحة 329 الف و326 متر مربع ، و75 حالة تعدى بالزراعة على أملاك الدولة بمساحة 141 فدان و2 قيراط و2 سهم ، و2180 حالة تعدى بالبناء على الأراضى الزراعية بمساحة 102 فدان و 1 قيراط و9 أسهم ، و 318 حالة مخالفة بناء عشوائى بمساحة 46733 متر مربع.



إزالة التعديات على أراضى املاك الدولة بقنا



إزالة التعديات على أراضى املاك الدولة بقنا



إزالة التعديات على أراضى املاك الدولة بقنا



إزالة التعديات على أراضى املاك الدولة بقنا



إزالة التعديات على أراضى املاك الدولة بقنا