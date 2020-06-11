صحة الدقهلية: نقل أطفال الحضانات بالمستشفي العام الي مستشفيات الصحة

أكد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، لـ"اليوم السابع" ، على حدوث عطل مفاجئ ليلة أمس ، بمحول الكهرباء الخاص بمستشفي العام القديم التابع للأمانة العامة المتخصصة والموجود بناحية البحر بمدينة المنصورة ، وحرصا على سلامة الأطفال تم نقلهم إلى أحد المستشفيات التابعة لمديرية الصحة، وذلك لحين انتهاء إصلاح.

واشار إلى أن المستشفي لا تتبع مديرية الصحة، وأنه فور الابلاغ عن العطل وانقطاع الكهرباء و وجود عدد من الأطفال داخل الحضانات، فقرر نقلهم إلى الحضانات التابعة لمديرية الصحة، وأشار بأن الأطفال فى حالة جيدة و جاري متابعتهم

وعلى الجانب الأخر، تم اليوم استدعاء فنيي شركة الكهرباء بالمنصورة وتم إصلاح المحول وإعادة التيار إلى المستشفي.