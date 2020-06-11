صحة الأقصر: خروج 20 حالة من العديسات للعزل بعد شفائهم من كورونا.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، مساء اليوم الخميس، أنه تقرر خروج 20 حالة للمواطنين تماثلت للشفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك من داخل مستشفى العديسات المخصصة لعزل مرضى كورونا، ومن ضمنها 18 حالة كانت متواجدة في قسم العناية المركزة بالمستشفى.

وقالت مديرية الشئون الصحية بالأقصر، فى بيان صحفى، أنه يبذل الأطباء جهودًا مضنية في مستشفيات العزل بالأقصر للخروج من الأزمة الصحية الحالية الناتجة عن وباء فيروس كورونا، موجهةً كل التحية والشكر والتقدير لأبطال الأطباء والصيادلة والتمريض جيش مصر الأبيض، الذي يقف سدًّا منيعًا أمام فيروس كورونا المستجد.

وكان قد تفقد أطباء مستشفى إسنا للحجر الصحى جنوب محافظة الأقصر، حالة المتعافين لدى تجهيزهم للخروج عقب شفاؤهم من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك لمعرفة رأيهم فى طبيعة الخدمة المقدمة لهم خلال فترة العلاج حتى الوصول لسلبية التحاليل والشفاء التام قبل مغادرة المستشفى والعودة لمنازلهم، وفى هذا الصدد صرح الدكتور شريف شعبان قائد فريق العزل بمستشفى إسنا للحجر الصحى بمحافظة الأقصر، أنه نجحت فرق العزل الطبى وفريق التمريض بالمستشفى حتى الآن فى دعم علاج وشفاء أكثر من 603 حالة حتى الآن بنجاح كبير للفرق الطبية بالمستشفى، حيث يقدم الجميع أفضل ما لديهم لخدمة المصابين على مدار الـ24 ساعة دون كلل أو تقصير مع أحد.

وكانت قد صرحت الدكتورة إلهام محمد محمود مدير عام مستشفي إسنا التخصصي، وإستشاري مكافحة العدوي بالأمانة العامة أنه تم مساء يوم الأربعاء الماضى، خروج أكبر عدد تعافي علي الإطلاق من مستشفيات العزل الصحي علي مستوي الجمهورية، بعدد 33 من المواطنين المصريين المصابين بفيروس كورونا المستجد"كوفيد19"، بعد تلقيهم العلاج والرعاية الكاملة والدعم العلاجي والنفسي والتي جاءت نتائجهم سلبية في نهاية المطاف، كما كان من ضمن الحالات 3 حالات كانوا في الرعاية المركزة، حيث عمت الفرحة أرجاء المستشفى احتفالا وابتهاجا بأكبر عدد علي الاطلاق 33 متعافي.



صحة الأقصر تعلن خروج 20 حالة من العديسات للعزل



صحة الأقصر تعلن خروج 20 حالة من العديسات للعزل



صحة الأقصر تعلن خروج 20 حالة من العديسات للعزل



صحة الأقصر تعلن خروج 20 حالة من العديسات للعزل