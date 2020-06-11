وستعمل الشركة على اختبار فعالية ومدى أمان هذا العلاج بعد حقن الخلايا الجذعية عن طريق الوريد.

ومن المقرر أن يتم الكشف عن تفاصيل هذا الاختبار خلال مؤتمر صحفي سيعقد في 23 يونيو الجاري.

وأشارت الشركة، إلى أنه تم التأكد من إمكانية استخدام الخلايا الجذعية اللحمية في اختبارات سريرية أجريت سابقًا لعلاج تليف الكبد وفشل القلب.