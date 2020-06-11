اليوم السابع
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شرطة أبوظبى تحذر من ترك الأطفال بمفردهم فى أحواض السباحة

الخميس، 11 يونيو 2020 11:06 ص
شرطة أبوظبى تحذر من ترك الأطفال بمفردهم فى أحواض السباحة طفل فى حمام سباحة _ صورة أرشيفية
كتب وكالات

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أكدت شرطة أبوظبى، اهتمامها بزيادة الوعى المجتمعى لمنع الأطفال من ممارسة السباحة بمفردهم فى الأحواض المنزلية.

 

وذكرت الشرطة بحسب وكالة الأنباء الامارتية، وام، أن الوعى والمسؤولية المجتمعية يعدان الخط الأول للتصدى لحوادث الغرق، باتباع التعليمات وإرشادات السلامة والتقيد بالنصائح التى تحث على السلوكيات والتصرفات الإيجابية من أجل سلامة الجميع.

 

وحذرت من اللامبالاة وتجاهل تعليمات السلامة فى هذا الشأن لحماية الأطفال من وقوع حوادث الغرق، مشيرة إلى أنه خلال دقائق قليلة قد تحصل حادثة الغرق فى حال عدم الالتزام بشروط وإجراءات السلامة .

 

وطالبت شرطة أبوظبى الأسر بوضع سياج‪ آمن حول أحواض السباحة بالمنازل حتى لايتمكن الأطفال من الدخول إليها بمفردهم وأن تكون الأرضية مانعة للانزلاق تفاديا لحوادث الغرق.

 

ونصحت بارتداء معدات السباحة وتزويد الأطفال بأطواق وأدوات النجاة، وقفل الأبواب المؤدية إلى أحواض السباحة التى يجب أن تكون مزودة بسلالم ثابتة ومقابض معدنية موزعة على محيطها .

 

وقالت إن مسببات غرق الأطفال تكون نتيجة لاستخدامهم أحواض السباحة بمفردهم، وإهمال الأسرة فى مراقبتهم، وعمق الماء وعدم الإلمام بالسباحة، والتعرض للانزلاق من الأرضية المحيطة بحوض السباحة.

 


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