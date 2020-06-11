اليوم السابع
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شاهد .. أول طائرة كهربائية معتمدة تحلق فى سماء أوروبا

الخميس، 11 يونيو 2020 10:51 ص
شاهد .. أول طائرة كهربائية معتمدة تحلق فى سماء أوروبا اول طائرة كهربائية فى اوروبا
كتبت فاطمة شوقى

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أعلنت الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران (EASA) عن اعتماد طائرة تدريب كهربائية كاملة لشخصين طورتها شركة Pipistrel Aircraft السلوفينية، وأطلق عليها اسم Velis Electro ، وهى عبارة عن طائرة ذات مقعدين مخصصة في المقام الأول لتدريب الطيارين.

وقال باتريك كي ، الرئيس التنفيذي لـ EASA ، في بيانه الصحفي: "هذه هي أول طائرة كهربائية معتمدة من قبل EASA ، لكنها بالتأكيد لن تكون الأخيرة"، وفقا لصحيفة "الموندو" الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن التصريح يعنى إذنًا بالسفر وهي خطوة أساسية قبل دخول الطائرة الجديدة إلى الخدمة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة ايفو بوسكارول "إنها أكثر هدوءًا بكثير من الطائرات الأخرى ولا تنتج غازات الاحتراق"، مضيفا أن هذه الشهادة "هي الخطوة الأولى نحو الاستخدام التجاري للطائرات الكهربائية".

وتصدر الطائرات العادية نحو 2% من إجمالى الانبعاثات الكربونية في العالم، ونحو 12% من الانبعاثات الكربونية التي تصدر عن وسائل النقل، بينما تصدر الوسائل البرية نحو 74% وفقًا لمجموعة عمل النقل الجوي، وأصدرت الرحلات الجوية نحو 895 مليون طن من إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي بلغت نحو 42 مليار طن في العام 2018.

وتخطط أكثر من 70 شركة طيران لإطلاق أول رحلة لطائرة كهربائية بحلول العام 2024، لكن هذه الخطط تقتصر على الطائرات الصغيرة والمتوسطة، أما الطائرات الكبيرة فستستمر في الاعتماد على المحركات النفاثة، وقد يتغير ذلك مستقبلًا بفضل المحركات الهجينة، وفي الوقت ذاته توجد بعض المبادرات التي تسعى لتعديل هياكل الطائرات لتقليل الانبعاثات الكربونية بنحو 70% .

 

وكان قال د. دانكان والكر، أستاذ الديناميكيات الهوائية التطبيقية في جامعة لوفبرا، سنشهد الطائرات الكهربائية قريبًا، ومثلما كان الحال مع المركبات الكهربائية أتوقع ان يبدأ الأمر بطائرات هجينة تتحول بعد تطوير تقنياتها إلى طائرات كهربائية تمامًا.

 

 

 

 

 

 


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