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س و ج.. كل ما تريد معرفته عن وباء أنفلوانزا الخنازير

الخميس، 11 يونيو 2020 08:00 ص
س و ج.. كل ما تريد معرفته عن وباء أنفلوانزا الخنازير انفلونزا الخنازير
كتبت هند عادل

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أنفلونزا الخنازير هو مرض تنفسي ينتج عن فيروس الأنفلونزا أ ويصيب الخنازير وانتقلت العدوى الى البشر وأعلنته منظمة الصحة العالمية في 11 يونيو عام 2009 جائحة بالعالم، وضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم اليوم السابع كل ما تريد معرفته عن فيروس انفلونزا الخنازير، وفقا لما ذكره موقع medicalnewstoday

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س: ما هو فيروس انفلونزا الخنازير؟
 

ج: فيروس  H1N1 أحد الفيروسات الشائعة التي تنتشر في كل موسم الأنفلونزا كثير من الناس الآن لديهم بعض الحصانة ضد الفيروس ونتيجة لذلك ، أصبح الخبراء أقل اهتمامًا بهذا النوع من أنفلونزا الخنازير عما كانوا عليه في عام 2009، وانتقلت العدوى الى البشر بهذا الفيروس من الخنازير

س: ما هي أعراض الاصابه بانفلونزا الخنازير؟
 

ج: تتشابه أعراض أنفلونزا الخنازير مع أعراض الانفلونزا العادية وهى آلام الجسم، قشعريرة، سعال، صداع الراس، إلتهاب الحلق، حمى، التعب، القيء والإسهال ، أقل شيوعًا، في الحالات الشديدة ، قد يكون هناك فشل تنفسي قد يؤدى الى الوفاه  ولكن هذا نادر أعراض معظم الناس خفيفة نسبيًا.

س: ما هي أسباب الاصابه بإنفلوانزا الخنازير؟
 

ج: يعتبر الأطباء الآن أن إتش 1 إن 1 سلالة من الإنفلونزا يمكن أن تحدث في البشر وتنتشر إلى جانب فيروسات الإنفلونزا الموسمية، يمكن لأي شخص التقاطها إذا كان على اتصال وثيق مع شخص مصاب بفيروس H1N1، قد يتعرض الأشخاص الذين يعملون مع الخنازير لخطر الإصابة بأنواع جديدة من الأنفلونزا أو أمراض أخرى من الحيوانات تُعرف هذه باسم الأمراض الحيوانية المنشأ.

س: ما هي الفئات الأضعف المعرضة لخطر الاصابه بفيروس انفلوانزا الخنازير؟
 

ج: الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا

الأطفال أقل من 5 سنوات.

الأشخاص الذين يعانون من حالات، مثل مرض السكري أو فيروس نقص المناعة البشرية أو السرطان.

النساء الحوامل.

الأشخاص الذين يعانون من أمراض الرئة المزمنة  مثل الربو.

الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب المزمنة ، مثل قصور القلب.

أي شخص لديه جهاز مناعة ضعيف.

الأطفال الذين يعانون من أمراض عصبية.

س: هل توصل العلماء للقاح ضد فيروس انفلوانزا الخنازير؟

 

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ج: طور العلماء لقاحًا لحماية البشر من فيروس H1N1 بعد تفشي المرض عام 2009، منذ ذلك الحين، أصبحت الحماية ضد H1N1 جزءًا من لقاح الإنفلونزا الموسمية المعتادة، وفي كل عام، يحاول الخبراء التنبؤ بسلالات فيروس الأنفلونزا التي من المحتمل أن تنتشر خلال موسم الإنفلونزا ، والتي عادة ما تصل إلى ذروتها في فصل الشتاء يعدون اللقاحات وفقا للأنواع التي من المرجح أن تحدث.

توصي مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) بإعطاء جرعة إنفلونزا سنوية لكل من يبلغ من العمر 6 أشهر أو أكثر ، باستثناء بعض الاستثناءات النادرة.

ما هي طرق علاج الاصابه بإنفلوانزا الخنازير؟
 

ج: يتعافى معظم الناس من H1N1 دون تدخل طبي مكثف، ومع ذلك، في بعض الحالات ، قد يصف الطبيب دواءً مضادًا للفيروسات يمكن لهذه الأدوية تقصير مدة الأعراض وتقليل شدتها.

قد يحتاج بعض المصابين تناول الأدوية المضادة للفيروسات أهمها التاميفلو لعلاج عدوى انفلونزا الخنازير

س: ما هي طرق الوقاية من الاصابه بإنفلونزا الخنازير؟
 

ج: غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون، والحصول على الكثير من النوم، ممارسة الرياضة، شرب السوائل، تناول نظام غذائي متوازن، تجنب الاقتراب من شخص يعاني من أعراض الأنفلونزا، عدم لمس الأسطح التي قد تكون مصابة بالفيروس، ويجب على أي شخص مصاب بالأنفلونزا البقاء في المنزل حتى تستمر الأعراض.

 

 


انفلونزا الخنازير

وباء انفلونزا الخنازير

H1N1

اعراض انفلونزا الخنازير

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