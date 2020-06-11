اليوم السابع
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سيارات للمعلمين فى بنى سويف لنقلهم إلى لجان مراقبة الثانوية العامة مجانا

الخميس، 11 يونيو 2020 10:23 م
سيارات للمعلمين فى بنى سويف لنقلهم إلى لجان مراقبة الثانوية العامة مجانا امتحان
بنى سويف هانى فتحى

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أعلنت نقابة المعلمين ببني سويف، برئاسة مصطفى الديب، ورؤساء اللجان النقابية، عن توفير سيارات مجانا لنقل المعلمين الذين تم إستدعائهم لمراقبة اللجان فى امتحانات طلاب الشهادة الثانوية العامة.

 

وأوضحت النقابة فى بيان لها، أنه سيتم تواجد السيارات لكل مركز وتجميع المعلمين والعمل على نقل المعلمين من أماكن تجمعهم من المراكز إلى مقار اللجان بالمحافظة، وناشدت النقابة على من يريد من المعلمين حجز أماكن لهم بهذة السيارات، إرسال كافة التفاصيل والبيانات الخاصة بمحل إقامتهم وأماكن اللجان التى ستتم مراقبتهم بها، لرؤساء اللجان النقابية.

 

من جانبة أكد محافظ بني سويف فى بيان سابق على توفير كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية قبل وأثناء الامتحانات التي تعقد هذا العام في أجواء مختلفة وفي ظروف استثنائية عن الأعوام السابقة خاصة في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، بما يضمن انتظام سير الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.

 

 

 

وأشار المحافظ إلى أنه بالتعاون مع المديرية تم وضع خطة لتطهير وتعقيم مقار لجان الثانوية العامة والدبلومات الفنية من خلال  تشكيل لجان مسئولة عن تطهير وتعقيم مقار اللجان الثانوية العامة والدبلومات الفنية علي مستوى المديرية والادارات التعليمية السبع  ضمن خطة الدولة لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وتوفر الأمن وسلامة الطلاب الذين سيؤدون الامتحانات، مع الالتزام بإجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي داخل اللجنة ، بحيث لايزيد عدد الطلاب داخل اللجنة الواحدة عن 14 طالب فقط هذه العام بدلا من  20 طالبا

 

 

 

كما أشار المحافظ إلى القرار الذي أصدره بتشكيل لجنة متابعة امتحانات الثانوية العامة برئاسته وتضم في عضويتها :مدير الأمن، المستشار العسكري،وكيل وزارة التعليم،ومديرى  التعليم العام والأمن بمديرية التربية والتعليم ،حيث تتولى هذه اللجنة وضع تصور وتقدير للمواقف والأزمات التي قد تحدث قبل أو أثناء الامتحانات والعمل على وضع السيناريوهات والحلول المختلفة لها ،بالإضافة إلى وضع خطط تأمين لجان سير الامتحانات من الخارج وتوفير وسائل نقل أسئلة وكراسات الامتحانات واتخاذ الإجرءات اللازمة لتأمينها

 

 

 


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