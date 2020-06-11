سياحة البحر الأحمر : لا ضوابط جديدة للفنادق بشأن استقبال السياحة الخارجية

البحر الأحمر - عماد عرفة

قالت منال صلاح ، مدير مكتب وزارة السياحة بمحافظة البحر الأحمر، أنه ليس هناك اشتراطات وضوابط جديدة داخل المنشات السياحية لاستقبال السياحة الخارجية ، والتى أكد مجلس الوزراء اليوم على استقبالها من بداية يوليو المقبل ، موضحة أن الفنادق السياحية بالبحر الأحمر التى استقبلت سياحة داخلية مستعدة أيضا لاستقبال سياحة خارجية بنفس الضوابط التى أقرها مجلس الوزراء .

وقالت مدير مكتب وزارة السياحة بالبحر الأحمر ، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع " ، توقعاتى أنه سيكون هناك اقبال مبشر للسياحة الخارجية فى البحر الاحمر ، خاصة بعد القرارات التحفيزية التى أقرتها الحكومة لمنظمى الرحلات ، مؤكدة أنه مازالت بعض شركات السياحة لديها الحجوزات الخاصة بشهر يوليو ومتواجد البعض منها.

وتابعت : أن هناك تنسيقات تجرى بين قطاع الطيران والسياحة بهذا الشان، مؤكده على أنه لم ترد أى قرارات جديدة بشأن السياحة الخارجية وتتوقع أن تكون هناك قرارات تحفيزية كبيرة لعودة السياحة مرة أخرى .

قالت منال صلاح ، مدير مكتب وزارة السياحة بمحافظة البحر الأحمر ، أن إجمالى الفنادق السياحية التى تسلمت شهادات الصحةً والسلامة لاستقبال سياحة داخلية يعد معاينة لجان وزارة السياحة 72 فندق سياحى بمدن البحر الأحمر .

وأضافت مدير مكتب وزارة السياحة بالبحر الأحمر، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن من بين تلك الفنادق 41 فندق سياحى ، تم تسليمه الشهادات قبل عيد الفطر المبارك واستقبلوا بالفعل سياحة داخلية فى البداية بنسبة 25 %، تنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء .

وتابعت : أن جميع المنشآت التى تسلمت شهادة الصحة السلامة تسلمتها عقب ايفاد لجان فحص وتفتيش للتأكد من تطبيق الاشتراطات والضوابط التى اقرها مجلس الوزراء، مؤكدا أن اللجان تقوم بالفحص بدقة متناهية وتتأكد من توافر وتنفيذ جميع الضوابط وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور خالد عنانى وزير السياحة والاثار.

وأوضحت مدير مكتب وزارة السياحة بالبحر الأحمر، أن عقب عيد الفطر المبارك تم فحص عدد كبير من الفنادق يتجاوز ال 40 فندق، وتم تسليم 32 فندق منهم شهادات الصحة والسلامة، موكده على استمرار لجان المعاينات والفحص الفنادق التى تقدمت بطلبات لاستقبال سياحة داخلية .