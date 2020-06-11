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سلطنة عمان تقلل مدة التعافي من كورونا 10 أيام بدلا من 14 يوم

الخميس، 11 يونيو 2020 04:26 م
سلطنة عمان تقلل مدة التعافي من كورونا 10 أيام بدلا من 14 يوم وزارة الصحة العمانية
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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قللت سلطنة عمان مدة التعافي من كورونا 10 أيام بدلا من 14 يوم، وقال الدكتور سيف العبري مدير عام مراقبة ومكافحة الأمراض العمانية ، "قللنا مدة التعافي من "كوفيد 19" لتصبح 10 أيام بدلا من 14 يوما" بحسب صحيفة الشبيبة العمانية.

 

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي العاشر للجنة المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس "كورونا" بسلطنة عمان، وقال العبري أن النسبة الإيجابية في الفحوصات التي أجريت مؤخرا في ولاية مطرح "المعزولة بالسلطنة" انخفضت إلى 35 % بعد أن وصلت إلى 60% ولذلك توجهنا نحو تخفيف الغلق عن بعض الأحياء في الولاية.

 

وأضاف أن عقار رمديسفير الياباني ضمن بروتوكول العلاج المعتمد في السلطنة وهو من أفضل الأدوية المساعدة في العلاج حتى الآن مشيرًا إلى أن معدل RO كان مرتفعًا مع بداية الوباء وتجاوز 2 ثم مع بدء الإجراءات الاحترازية انخفض خاصة بين العمانيين إلى أقل من 1 ولكن بعد العيد عاد المعدل إلى الارتفاع إلى 2 وهذا معدل غير مريح أبدًا موضحًا أن الـ RO: هو قدرة انتشار الفيروس في ظل عدم وجود أدوية أو لقاح موضحًا أنه تمت تقليل مدة التعافي من كوفيد 19 لتصبح 10 أيام بدلا من 14 يومًا.

 

وأشار العبري إلى أنه سيتم فتح منطقة سوق مطرح والمناطق المجاورة لها اعتبارًا من يوم الأحد القادم مع تفعيل الحزمة الأولى من الأنشطة التجارية على بيع الجملة وعلى أن يبقى السوق وبعض المحلات المجاورة له مغلقة حاليًا.


وزارة الصحة العمانية

كورونا

عمان

مطرح

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