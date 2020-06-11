اليوم السابع
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سعر نفط عُمان تسليم أغسطس يسجل41.30دولار للبرميل اليوم

الخميس، 11 يونيو 2020 06:53 م
سعر نفط عُمان تسليم أغسطس يسجل41.30دولار للبرميل اليوم نفط
كتبت – مروة الغول

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بلغ سعر نفط عُمان تسليم شهر أغسطس القادم، اليوم الخميس، 41.30 دولار للبرميل، وأفادت بورصة دبى للطاقة أن بأن سعر نفط عمان شهد اليوم انخفاضا بلغ 28 سنتا مقارنة بسعر أمس الأربعاء الذى بلغ 41.58 دولار، ويبلغ معدل سعر النفط العُمانى تسليم شهر يونيو الجاري 23.65 منخفض بمقدار 11.19دولار مقارنة بأسعار تسليم شهر مايو الماضي.
 
وأغلقت اليوم معظم بورصات الخليج على انخفاض، وسط تراجع لأسعار النفط خالفت الاتجاه مدعومة بمكاسب فى أسهم البنوك.
 
ومحت العقود الآجلة لخام برنت مكاسب حققتها أمس الأربعاء وهبطت 2.53 دولار بما يعادل 6.1 بالمئة مسجلة 39.20 دولار للبرميل بحلول الساعة 1246 بتوقيت جرينتش، تحت ضغط من تزايد غير مسبوق لمخزونات الخام الأمريكية وتوقعات المركزى الأمريكى بأن ينكمش أكبر اقتصاد فى العالم 6.5 بالمئة هذا العام وفقا لرويترز .
 
وكان تحالف" أوبك بلس"، الذى يضم أعضاء منظمة "أوبك" ومنتجين آخرين،  قد أعلن بداية الإسبوع الجاري الاتفاق على تمديد خفض الإنتاج التاريخى البالغ 9.7 مليون برميل فى اليوم لشهر إضافى فى محاولة مستمرة لتحقيق التوازن فى سوق النفط العالمية، وذلك فى اجتماع افتراضى عبر الفيديو.
 

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