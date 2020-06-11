زراعة الشرقية: تطهير مبنى الخدمات البريدية ومديرية التضامن الاجتماعي

الشرقية حمدى عبد العظيم

قامت الفرق المخصصة بالتعقيم والتطهير بمديرية الزراعة بالشرقية بتعقيم مبنى الخدمات البريدية ومبنى مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية ومبنى العزل الطبى والجمعية الزراعية بناحية صفيطة بناء على التعليمات بضرورة الاستعداد الفوري نحو تجهيز العاملين وآلات الرش الظهرية فى عمليات التطهير الجماعي الأسطح والأماكن التابعة للمحافظة واستمرارا لجهود مديرية الزراعة بالشرقية و الإدارات والمكاتب الزراعية التابعة وبالتعاون مع رؤساء مجالس المدن والوحدات يتم الرش المتتالي للمصالح الحكومية.

وفى السياق نفسه شكلت الإدارة الزراعية بفاقوس حملة تفعيلا لدور المرأة الريفية في توعية المواطنين عن الأعراض وطرق الوقاية من فيروس كورونا والظروف الصعبة التي تمر بها البلاد لمواجهة فيروس كورونا.

قامت اللجنة بالمرور اليوم بقرى وعزب مركز فاقوس والتقت بعض المواطنين وتوعيتهم بأعراض فيروس كورونا مثل ارتفاع درجة حرارة الجسم أو رشح الأنف احتقان في الحنجرة والإسهال وكذلك خمول واحساس بالدوخه و السعال الجاف و الصداع وصعوبة في التنفس والتهاب العين والقيء و الإحساس بالقشعريرة في الجسم وكذلك تحدثوا عن طرق الوقاية

وشرحت اللجنة للمواطنين الخطوات التي يجب أن يقومون بها تجنبا للاصابة بفيروس كورونا واوجزت اللجنة 12 خطوة للوقاية هم

1- الالتزام بعدم لمس الأسطح والأشياء المحيطة بالشخص خلال اليوم

2- غسل اليدين بشكل متكرر بالصابون والماء على ألا تقل مدة الغسل عن 20 ثانية

3- استخدام كحول بتركيز نسبته 60 في المئه على الاقل

4- تجنب الحضور في الأماكن المزدحمة

5-تجنب المخالطة اللصيقة

6 -الابتعاد عن الأشخاص لمسافة 1 متر تقريبا

7_ تجنب لمس العين والأنف والفم

8- عند السعال أو العطس قم باستخدام منديل والتخلص منه بعد الاستخدام

9- عدم مشاركة اطباق للاكل و اكواب الشرب والاغطية والادوات المنزليه اذا كنت مريضا

10- قم يوميا بتنظيف الأسطح التي يتم لمسها بكثرة

11- إذا كنت مريضا الزم المنزل ولا تذهب للعمل وتجنب وسيلة النقل العام

12- ارتداء الكمامات الواقية عند النزول