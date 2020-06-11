وكانت الخارجية الألمانية قامت في 28 مايو الماضي باستدعاء السفير الروسي لدى ألمانيا سيرج ناتشايف، بسبب قضية هجوم هاكرز على البوندستاج (البرلمان الألماني).

يُذكر أن النيابة العامة الألمانية، أصدرت أمرا في 5 مايو الماضي باعتقال مواطن روسي يدعى ديمتري بادين، للاشتباه في التورط بهجوم سيبراني على البرلمان الألماني في عام 2015.