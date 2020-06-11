قال النائب الأول لوزير الخارجية الروسي فلاديمير تيتوف "إن الخارجية الألمانية لم تقدم للسفير الروسي في برلين دليلاً لإدانة موسكو فى هجوم سيبرانى على البرلمان الألمانى"، وأضاف تيتوف - في تصريح لوكالة أنباء/سبوتنيك/ اليوم الخميس -: "أنه طوال هذه الفترة المديدة لم تقدم السلطات الألمانية أي دليل على إدانة بلادنا، لم تقدم لسفيرنا خلال محادثاته في وزارة الخارجية الألمانية مثل هذا الدليل على إدانتنا بشن هجوم سيبراني على البوندستاج".
وكانت الخارجية الألمانية قامت في 28 مايو الماضي باستدعاء السفير الروسي لدى ألمانيا سيرج ناتشايف، بسبب قضية هجوم هاكرز على البوندستاج (البرلمان الألماني).
يُذكر أن النيابة العامة الألمانية، أصدرت أمرا في 5 مايو الماضي باعتقال مواطن روسي يدعى ديمتري بادين، للاشتباه في التورط بهجوم سيبراني على البرلمان الألماني في عام 2015.
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