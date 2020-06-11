موسكو(أ ش أ)

قال النائب الأول لوزير الخارجية الروسي فلاديمير تيتوف "إن الخارجية الألمانية لم تقدم للسفير الروسي في برلين دليلاً لإدانة موسكو فى هجوم سيبرانى على البرلمان الألمانى"، وأضاف تيتوف - في تصريح لوكالة أنباء/سبوتنيك/ اليوم الخميس -: "أنه طوال هذه الفترة المديدة لم تقدم السلطات الألمانية أي دليل على إدانة بلادنا، لم تقدم لسفيرنا خلال محادثاته في وزارة الخارجية الألمانية مثل هذا الدليل على إدانتنا بشن هجوم سيبراني على البوندستاج".