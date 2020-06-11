اليوم السابع
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رفع 860 حالة إشغال طريق في حمله لشرطة المرافق بطنطا

الخميس، 11 يونيو 2020 06:58 م
رفع 860 حالة إشغال طريق في حمله لشرطة المرافق بطنطا إزالة اشغالات - أرشيفية
الغربية – مصطفى عادل

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شن قسم شرطة المرافق بمديرية أمن الغربية حملة مرافق مكبرة بمدينة طنطا لرفع الاشغالات ومتابعة التزام أصحاب المحلات التجارية بتطبيق قرار حظر التجوال أسفرت عن  رفع 860 حالة إشغال طريق.

من ناحيه اخرى شن حي ثان المحلة بمحافظة الغربية بالتنسيق مع قسم شرطة المرافق، حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشوارع المدينة نطاق الحى.

 

أسفرت الحملة عن إزالة اشغالات المحلات والباعه الجائلين  بشارع  سعد زغلول وتشميع ملعب خماسي بمنطقة المستعمرة وإيداع المضبوطات بمخازن الحى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وشدد رئيس الحى على ضرورة المتابعة المستمرة لعدم السماح بعودة الاشغالات مره اخرى مؤكدا على محاسبة كل مقصر ومتهاون من موظفي الحال حال التقصير فى اداء مهام عملهم.

 

من ناحيه أخرى نفذ حى اول المحله حملة إزالة ل7 طوابق بعقار مخالف.

حيث قام رئيس حي أول المحلة ومدير الإدارة الهندسية بالحي بالتنسيق مع مأمور قسم أول المحلة الكبري والقوة المرافقة له بإزالة الادوار المخالفة حيث قامت صاحبة العقار بالبناء من الدور السابع العلوي حتي الدور الثالث عشر العلوي  بشارع مسعود حسنين من شارع مصطفي كامل منطقة ابو راضي بالمخالفة للقانون 119 لسنة 2008 ولائحتة التنفيذية وصدور عدة قرارات ادارية بالإزالة تحمل ارقام 874و830و838و845و860و870و879 لسنة 2020، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف بازالة الأعمال المقامة مساحة 80 م.


مدير أمن الغربية

شرطة المرافق

حظر التجوال

طنطا

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