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رابطة العالم الإسلامي تدين المخطط الإسرائيلى لضم أجزاء من الضفة الغربية

الخميس، 11 يونيو 2020 03:36 م
رابطة العالم الإسلامي تدين المخطط الإسرائيلى لضم أجزاء من الضفة الغربية الأمين العام لرابطة العالم الإسلامى الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى
كتب - إسماعيل رفعت

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أدانت رابطة العالم الإسلامى المخطط الإسرائيلى الذى استهدف ضم أجزاء من الضفة الغربية، مؤكدة أن هذا التصعيد يقوّض جهود السلام في المنطقة الرامية لإيجاد الحل العادل والشامل.

 وشدد معالي الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، فى بيان صدر عن الأمانة العامة للرابطة من مكة المكرمة، أن القضية الفلسطينية وما تمرُّ به من تغيرات وتحديات كانت ولا تزال أولويةً لدى العالم الإسلامي. ودعا الدولَ الإسلاميةَ والمجتمعَ الدوليَّ إلى توحيد المواقف تجاه إدانة ذلك المخطط المفضى إلى المزيد من التأزيم والصراع، ورفض السياسات المخالفة للقوانين والأعراف الدولية والمجهضة لجهود إحلال السلام العادل والشامل في المنطقة.


رابطة العالم الاسلامى

القطضية الفلسطينية

الضفة الغربية

مكة

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