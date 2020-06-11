اليوم السابع
Ads
الخميس، 11 يونيو 2020 07:28 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

رابطة العالم الإسلامى ومجلس الإمارات للإفتاء ينظمان مؤتمراً حول "فقه الطوارئ"

الخميس، 11 يونيو 2020 06:13 م
رابطة العالم الإسلامى ومجلس الإمارات للإفتاء ينظمان مؤتمراً حول "فقه الطوارئ" الشيخ عبدالله بن بيه والدكتور محمد عبد الكريم العيسي
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تعتزم رابطة العالم الإسلامي وهيئة علماء المسلمين برئاسة الشيخ الدكتور محمد عبدالكريم العيسى ومجلس الإمارات للإفتاء الشرعي برئاسة العلامة عبدالله بن الشيخ المحفوظ بن بيّه عقد مؤتمر "افتراضي" دولي حول "فقة الطوارئ" وذلك بداية الشهر المقبل.
 
 وسيعمل المؤتمر على تقديم التأصيل الشرعي لفقهِ الطوارئ، وتبيين الأسس والقواعد التي يقوم عليها والخروجُ بقراراتٍ وتوصياتٍ في المجالات التي أثّرت فيها الجائحة من مُعتقداتٍ وعباداتٍ ومُعاملات.
 
 وسيدعى إلى هذا المؤتمر نخبة من المفتيين والعلماء والخبراء المختصين من جميع أنحاء العالم.
 
ويأتي تنظيم هذا المؤتمر في هذه الفترة من الزّمن التى شهدت وتشهد البشرية فيها أزمةً عالميّةً غير مسبوقةٍ جرّاء تفشّي وباء فايروس كورونا المستجدّ الذي انتشر خطره وظهر أثره على النّاس في صحتهم وسقمهم وفي تعطّل أمور حياتهم ومعاشهم وعبادتهم وهو ما يستلزم أن يبحث العلماء ويتذاكروا في موضوع (فقه الطوارئ) ويجتهدوا في توضيح الرأي الشّرعي في المجالات التي تأثرت بهذا الوباء.
 
وكان مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي قد اجتمع يوم أمس الأربعاء لاطلاق التحضيرات لانعقاد المؤتمر، حيث تذاكر حول جملة من المحاور والمنطلقات المدرجة في مشروع جدول الأعمال المقترح في المؤتمر وقد ثمّن المجلس الشراكة مع رابطة العالم الاسلامي وهيئة علماء المسلمين برئاسة الشيخ الدكتور محمد عبدالكريم العيسى.

رابطة العالم الاسلامي

فيروس كورونا

عبدالله بن بيه

الافتاء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كل ما تريد معرفته عن موازنة بلدك وإزاى الضرائب بتتصرف على الصحة والتعليم

كل ما تريد معرفته عن موازنة بلدك وإزاى الضرائب بتتصرف على الصحة والتعليم

الحكومة: استمرار غلق المقاهى والكافيهات والحضانات والمدارس حتى نهاية الشهر

الحكومة: استمرار غلق المقاهى والكافيهات والحضانات والمدارس حتى نهاية الشهر

الحكومة: إلزام المواطنين بارتداء الكمامة أثناء تواجدهم بوسائل النقل والمنشآت

الحكومة: إلزام المواطنين بارتداء الكمامة أثناء تواجدهم بوسائل النقل والمنشآت

السيسى أمام القمة الأفريقية المصغرة بشأن تداعيات كورونا: مواجهة الجائحة تستدعى تخفيف وإعفاء الدول الأفريقية من أقساط الديون المستحقة عليها.. ويجب الاستمرار فى دعم الأطقم الطبية فى مكافحة انتشار الفيروس

السيسى أمام القمة الأفريقية المصغرة بشأن تداعيات كورونا: مواجهة الجائحة تستدعى تخفيف وإعفاء الدول الأفريقية من أقساط الديون المستحقة عليها.. ويجب الاستمرار فى دعم الأطقم الطبية فى مكافحة انتشار الفيروس

السيسى: مواجهة جائحة كورونا تستدعى التعاون الوثيق بين الدول الأفريقية

السيسى: مواجهة جائحة كورونا تستدعى التعاون الوثيق بين الدول الأفريقية

الحكومة: قرار الأندية الرياضية يتعلق بتلقى الاشتراكات فقط دون ممارسة النشاط

الحكومة: قرار الأندية الرياضية يتعلق بتلقى الاشتراكات فقط دون ممارسة النشاط

إيران تعلن استعدادها لحل مشاكلها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

إيران تعلن استعدادها لحل مشاكلها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

إنفوجراف.. الصحة تكشف اهمية الفيتامينات لتقوية المناعة منعا لعدوى كورونا

إنفوجراف.. الصحة تكشف اهمية الفيتامينات لتقوية المناعة منعا لعدوى كورونا

النائب العام يحيل حنين حسام ومودة الأدهم للجنايات بتهمة التعدى على قيم المجتمع

النائب العام يحيل حنين حسام ومودة الأدهم للجنايات بتهمة التعدى على قيم المجتمع

شاهد آخر صور لصانع البهجة القدير حسن حسنى قبل رحيله

شاهد آخر صور لصانع البهجة القدير حسن حسنى قبل رحيله

مدبولي: مبادرة خلال شهرين لتوفير قروض ميسرة للمزارعين للتحويل إلى الري الحديث

مدبولي: مبادرة خلال شهرين لتوفير قروض ميسرة للمزارعين للتحويل إلى الري الحديث

الأرصاد تحذر المواطنين: استمرار ارتفاع حرارة الجو خلال الـ72 ساعة المقبلة والعظمى بالقاهرة تصل 38 درجة.. وتنصح بتجنب التعرض للشمس.. توقعات بأمطار خفيفة بأغلب الأنحاء السبت.. وانخفاض الحرارة 5 درجات الأحد

الأرصاد تحذر المواطنين: استمرار ارتفاع حرارة الجو خلال الـ72 ساعة المقبلة والعظمى بالقاهرة تصل 38 درجة.. وتنصح بتجنب التعرض للشمس.. توقعات بأمطار خفيفة بأغلب الأنحاء السبت.. وانخفاض الحرارة 5 درجات الأحد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة