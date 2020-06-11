رابطة العالم الإسلامى ومجلس الإمارات للإفتاء ينظمان مؤتمراً حول "فقه الطوارئ"

كتب لؤى على

تعتزم رابطة العالم الإسلامي وهيئة علماء المسلمين برئاسة الشيخ الدكتور محمد عبدالكريم العيسى ومجلس الإمارات للإفتاء الشرعي برئاسة العلامة عبدالله بن الشيخ المحفوظ بن بيّه عقد مؤتمر "افتراضي" دولي حول "فقة الطوارئ" وذلك بداية الشهر المقبل.

وسيعمل المؤتمر على تقديم التأصيل الشرعي لفقهِ الطوارئ، وتبيين الأسس والقواعد التي يقوم عليها والخروجُ بقراراتٍ وتوصياتٍ في المجالات التي أثّرت فيها الجائحة من مُعتقداتٍ وعباداتٍ ومُعاملات.

وسيدعى إلى هذا المؤتمر نخبة من المفتيين والعلماء والخبراء المختصين من جميع أنحاء العالم.

ويأتي تنظيم هذا المؤتمر في هذه الفترة من الزّمن التى شهدت وتشهد البشرية فيها أزمةً عالميّةً غير مسبوقةٍ جرّاء تفشّي وباء فايروس كورونا المستجدّ الذي انتشر خطره وظهر أثره على النّاس في صحتهم وسقمهم وفي تعطّل أمور حياتهم ومعاشهم وعبادتهم وهو ما يستلزم أن يبحث العلماء ويتذاكروا في موضوع (فقه الطوارئ) ويجتهدوا في توضيح الرأي الشّرعي في المجالات التي تأثرت بهذا الوباء.

وكان مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي قد اجتمع يوم أمس الأربعاء لاطلاق التحضيرات لانعقاد المؤتمر، حيث تذاكر حول جملة من المحاور والمنطلقات المدرجة في مشروع جدول الأعمال المقترح في المؤتمر وقد ثمّن المجلس الشراكة مع رابطة العالم الاسلامي وهيئة علماء المسلمين برئاسة الشيخ الدكتور محمد عبدالكريم العيسى.