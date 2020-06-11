اليوم السابع
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رابطة العالم الإسلامى: لم نشارك إسرائيليين فى مؤتمرات حوارية ونرفض مخططاتهم التوسعية

الخميس، 11 يونيو 2020 06:04 م
رابطة العالم الإسلامى: لم نشارك إسرائيليين فى مؤتمرات حوارية ونرفض مخططاتهم التوسعية رابطة العالم الاسلامى
كتب - إسماعيل رفعت

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قالت رابطة العالم الإسلامى، "لا صحة" لمشاركة الرابطة، أو أيٍّ من "هيئاتها"، و"علمائها" فى مؤتمر للحوار مع مسؤولين إسرائليين.

وشدد الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، في بيان صدر عن الأمانة العامة للرابطة من مكة المكرمة، أن القضية الفلسطينية وما تمرُّ به من تغيرات وتحديات كانت ولا تزال أولويةً لدى العالم الإسلامي.

ودعا الدولَ الإسلاميةَ والمجتمعَ الدوليَّ إلى توحيد المواقف تجاه إدانة ذلك المخطط المفضي إلى المزيد من التأزيم والصراع، ورفض السياسات المخالفة للقوانين والأعراف الدولية والمجهضة لجهود إحلال السلام العادل والشامل في المنطقة.

وأكدت رابطة العالم الإسلامى، فى بيان لها، رفضها المخطط الإسرائيلي الذي استهدف ضم أجزاء من الضفة الغربية.

واستكملت الرابطة، أن هذا التصعيد يقوّض جهود السلام في المنطقة الرامية لإيجاد الحل العادل والشامل.


رابطه العالم الاسلامى

اسرائيل

الضفه الغربيه

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