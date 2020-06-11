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رئيس هيئة الاستثمار ناعيًا محسن عادل: فقدنا خبرة اقتصادية كبيرة

الخميس، 11 يونيو 2020 03:07 م
رئيس هيئة الاستثمار ناعيًا محسن عادل: فقدنا خبرة اقتصادية كبيرة محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار
كتب محمد أسعد

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نعى المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، محسن عادل، الرئيس التنفيذى السابق للهيئة، الذي وافته المنية مساء أمس.
 
وقال "عبد الوهاب":"رحم الله الأخ العزيز محسن عادل، شرفت بالعمل معه أثناء توليه الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كان إنسانا خلوقا وخبرة اقتصادية كبيرة ومحب لعمله.. وبذل الكثير من العطاء والجهد لخدمة الهيئة العامة للاستثمار".
 
وأضاف "عبد الوهاب": "أدعو الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم أسرته الصبر والسلوان".
 
 

رئيس هيئة الاستثمار

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محسن عادل

هيئة الاستثمار

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