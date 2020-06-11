اليوم السابع
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الخميس، 11 يونيو 2020 06:51 م
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رئيس مدينة نويبع يتابع إصلاح خط مياه يغذى مجمع المدارس ..صور

الخميس، 11 يونيو 2020 05:38 م
رئيس مدينة نويبع يتابع إصلاح خط مياه يغذى مجمع المدارس ..صور إصلاح خط مياه يغذى مجمع المدارس
جنوب سيناء : محمد حسين ـ فايزة مرسال

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أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نويبع بجنوب سيناء ، متابعة رئيس مركز ومدينة نويبع إصلاح خط المياه المغذى لمجمع المدارس  بمدرسة الشهيد عمرو مصطفى.

وتلقى رئيس المدينة بلاغات وشكاوى بوجود عطل فى الخط الرئيسى المغذى لمجمع المدارس وتوجه للموقع الفور لمتابعة اعمال الاصلاحات لحسن الانتهاء منها .

وأفاد بيان صادر عن مجلس مدينة نويبع، أن رئيس المدينة تفقد مدرسة بلال بن رباح الإعدادية ومجمع نويبع الابتدائية للاطمئنان علي مدي الاستعداد لاستقبال لجان امتحانات الثانوية العامة والتأكيد علي سرعة اتخاذ اللازم من نظافة وتعقيم حفاظا علي صحة وسلامة أبنائنا الطلاب والمراقبين.

وعقد اجتماع برئاسته وحضور القيادات التنفيذية بالمدينة للوقوف على الاستعدادات والاحتياجات لتجهيز لجان الثانوية العامة وعمل خطة زمنية بالأعمال نائب رئيس المدينة وبحضور الشئون القانونية .

وسبق وعقد محافظ جنوب سيناء الاثنين لقاء مع القادة الجدد ورحب بهم على أرض محافظة جنوب سيناء وتمنى لهم التوفيق فى حياتهم العملية القادمة بالمحافظة وقدم التهنئة خاصة للواء نادر عشماوى على ثقة الوزارة به، كما طالب كافة القيادات الجدد والقدامى ببذل أقصى الجهد خلال المرحلة القادمة وتنفيذ كافة التوجهات السياسية وإزالة التعديات ومنع المخالفات والحفاظ على أملاك الدولة وهيبتها والاهتمام بالنظافة ومتابعة كافة الإجراءات الاحترازية نحو مواجهة فيروس كورونا والتلاحم مع المواطنين من اجل معرفة مطالبهم وحل مشاكلهم، حضر اللقاء المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للمشروعات التنموية.

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