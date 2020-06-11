اليوم السابع
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رئيس مدينة تلا يشن حملة مكبرة لرفع تجمعات القمامة بقرية زنارة (صور)

الخميس، 11 يونيو 2020 01:57 م
رئيس مدينة تلا يشن حملة مكبرة لرفع تجمعات القمامة بقرية زنارة (صور) حملة مكبرة لرفع تجمعات القمامة بقرية زنارة
‏المنوفية - محمد فتحى

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شنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة تلا اليوم حملة مكبرة لرفع تجمعات القمامة بقرية زنارة ، كما تم متابعة منظومة النظافة بالوحدة المحلية ببابل ورفع كافة نقاط تجمع القمامة بأرض يونان والمصرف بزنارة والمربعات السكنية المحيطة بإجمالي ما يقرب من 30 طن مخلفات ، وذلك في إطار التواصل الدائم والفعال وحرصا علي حل شكاوي المواطنين وتنفيذا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بالتعامل الفوري مع كافة تجمعات القمامة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين .

وشدد محافظ المنوفية علي رؤساء الوحدات المحلية بضرورة التواجد الميداني والتعامل الفوري لكافة تجمعات القمامة وسرعة التعامل والاستجابة الفورية لشكاوي المواطنين

وكان اللواء ابراهيم احمد ابو ليمون محافظ المنوفية، قد أحال  المسئولين بمديرية الشباب والرياضة بالمنوفية للنيابة الادارية لمخالفتهم الاجراءات القانونية وشروط الطرح والترسية والموافقة علي الشراء بالأمر المباشر ل3الاف كمامة قماش دون التنسيق مع مديرية الشئون الصحية للحصول علي الموافقات اللازمة ومدي مطابقتها للاشتراطات الصحية من عدمه وعدم الالتزام بمعايير الصحة والسلامة .

كان محافظ المنوفية قد كلف فريق من الادارة العامة للتفتيش والمتابعة بالديوان العام بفحص ما ورد بشأن الكمامة القطنية التي تحمل شعار وزارة الشباب والرياضة ومن خلال الفحص تبين أنه بتاريخ 21/5/2020 ورد لمديرية الشباب والرياضة كتاب وزارة الشباب المتضمن تصنيع عدد 3 آلاف كمامة كمرحلة اولي باللون الاسود وبالمواصفات الطبية وتوزيعها علي النحو الوارد بكتاب الوزارة .

كما تبين قيام مديرية الشباب والرياضة باتخاذ الاجراءات اللازمة حيال شراء وتوريد وليس تصنيع 3الاف كمامة من احد محلات بيع الملابس الرياضية بشبين الكوم دون التنسيق مع مديرية الشئون الصحية للحصول علي الموافقات اللازمة ومدي مطابقتها للاشتراطات الصحية من عدمه حال ورودها لكشف تفريغ وتضمين انها وفقا للمواصفات الصحية ، وكذا ورودها بعرض السعر بانها مطابقة للمواصفات الطبية وكذا استلام الكمامات وفحصها واضافتها للمخازن دون إبداء أية ملاحظات وسداد كافة مستحقات محل بيع الملابس الرياضية من قبل لجنة الفحص وكذا عدم التنسيق مع مديرية الشئون الصحية فور ورود كتاب وزارة الشباب والرياضة لتصنيع الكمامات للحصول علي الموافقات والمواصفات الصحية اللازمة والخاصة بمعايير الصحة والسلامة وطبقا للاتفاق المبرم بين وزارتي الصحة والتجارة والصناعة .

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية علي اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال اي مخالفات واحالتها للجهات المختصة لمكافحة الفساد المالي والاداري وانه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير وسيتم محاسبة المقصرين في كافة القطاعات .

حملة مكبرة لرفع تجمعات القمامة بقرية زنارة (1)
حملة مكبرة لرفع تجمعات القمامة بقرية زنارة (1)

 

حملة مكبرة لرفع تجمعات القمامة بقرية زنارة (2)
حملة مكبرة لرفع تجمعات القمامة بقرية زنارة (2)

 

حملة مكبرة لرفع تجمعات القمامة بقرية زنارة (3)
حملة مكبرة لرفع تجمعات القمامة بقرية زنارة (3)

 

حملة مكبرة لرفع تجمعات القمامة بقرية زنارة (4)
حملة مكبرة لرفع تجمعات القمامة بقرية زنارة (4)

 

حملة مكبرة لرفع تجمعات القمامة بقرية زنارة (5)
حملة مكبرة لرفع تجمعات القمامة بقرية زنارة (5)

 

حملة مكبرة لرفع تجمعات القمامة بقرية زنارة (6)
حملة مكبرة لرفع تجمعات القمامة بقرية زنارة (6)

 

حملة مكبرة لرفع تجمعات القمامة بقرية زنارة (7)
حملة مكبرة لرفع تجمعات القمامة بقرية زنارة (7)

 

حملة مكبرة لرفع تجمعات القمامة بقرية زنارة (8)
حملة مكبرة لرفع تجمعات القمامة بقرية زنارة (8)

 

حملة مكبرة لرفع تجمعات القمامة بقرية زنارة (9)
حملة مكبرة لرفع تجمعات القمامة بقرية زنارة (9)

 

حملة مكبرة لرفع تجمعات القمامة بقرية زنارة (10)
حملة مكبرة لرفع تجمعات القمامة بقرية زنارة (10)

 

حملة مكبرة لرفع تجمعات القمامة بقرية زنارة (11)
حملة مكبرة لرفع تجمعات القمامة بقرية زنارة (11)

 

حملة مكبرة لرفع تجمعات القمامة بقرية زنارة (12)
حملة مكبرة لرفع تجمعات القمامة بقرية زنارة (12)

 


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