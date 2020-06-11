اليوم السابع
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الخميس، 11 يونيو 2020 06:52 م
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رئيس مدينة الطود يكشف تفاصيل حملات التعقيم والرش بالقرى والمنشآت الحيوية.. صور

الخميس، 11 يونيو 2020 06:39 م
رئيس مدينة الطود يكشف تفاصيل حملات التعقيم والرش بالقرى والمنشآت الحيوية.. صور رئيس مدينة الطود يكشف تفاصيل حملات التعقيم والرش بالقرى
الأقصر – أحمد مرعى

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صرح الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود شرق محافظة الأقصر، أنه يواصل رجال رئاسة مركز ومدينة الطود من حملاتههم لتطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك بالتنسيق مع شباب العديسات وجمعية السلام القبطية وجمعية الشباب للتنمية الشاملة بالطود.

وأضاف رئيس مركز ومدينة الطود، فى بيان صحفى، أنه تمت مواصلة حملات التعقيم والتطهير فى قرية العديسات بحري أعمال الوحده المحلية لقرية العديسات بحري برئاسة محمد حسن علي حسين رئيس القرية، باستخدام ماكينات الرش والتعقيم وعربيات مجهزه لعمليات الرش والتعقيم، والتى تجول الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية والأماكن العامة والحيوية وواجهات المحلات والمباني.

وأوضح الدكتور محمد محمود رزق، أن حملات الرش والتعقيم بدأت من مدخل قرية العديسات بحري الشرقي، ومدرسة القطان ومبنى الوحده المحلية لقرية العديسات بحري وماكينات الصرافه الآلي A. T. M، وبمشاركة فريق عمل من الشباب المتطوعيين من جمعية السلام القبطية الأرثوذكسية وجمعية الشباب للتنمية الشاملة بمدينة الطود وشباب قرية العديسات بحري.

وكان قد قاد رجال الوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود برئاسة الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود، بالتنسيق مع هندسة الري بمدينة الطود، بتنفيذ أعمال رفع وإزالة للقمامة والمخلفات الملقاة والحيوانات النافقة بترعة المعلا بناحية كوبرى الفوالين بقرية العديسات قبلي، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وشملت الأعمال رفع 10طن من المخلفات والقمامة أمام حاجز كوبري الفوالين، وذلك بالتنسيق مع الوحدة المحلية لقرية العديسات قبلي برئاسة هشام علي أبايزيد رئيس القرية، حيث تم توفير السيارات اللازمة لرفع القمامه والمخلفات، وذلك في إطار الحفاظ على المجاري المائية والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي العام لمدينة الطود.

رئيس مدينة الطود يكشف تفاصيل حملات التعقيم والرش بالقرى (1)
رئيس مدينة الطود يكشف تفاصيل حملات التعقيم والرش بالقرى 

 

رئيس مدينة الطود يكشف تفاصيل حملات التعقيم والرش بالقرى (2)
رئيس مدينة الطود يكشف تفاصيل حملات التعقيم والرش بالقرى

الاقصر

حملات رش وتعقيم بالاقصر

مدينة الطود

اخبار الاقصر

مكافحة فيروس كورونا

اخبار المحافظات

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