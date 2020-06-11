اليوم السابع
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رئيس مدينة الزقازيق يطالب بتوعية الأهالي بعدم رش المياه في الشوارع

الخميس، 11 يونيو 2020 08:24 م
رئيس مدينة الزقازيق يطالب بتوعية الأهالي بعدم رش المياه في الشوارع رئيس مجلس مدينة الزقازيق
الشرقية -فتحية الديب

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طالب رئيس مجلس  مركز ومدينة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، من نواب المجلس ورؤساء الوحدات المحلية بنطاق المركز، بحس وتوعية المواطنين بعدم الإفراط في إسراف المياه وخاصة رش المياه في الشارع.

وذلك خلاله لقاءه اليوم بنواب المجلس وؤساء الوحدات المحلية ومديري الإدارت، اليوم، بمكتبه، وأكد علي ضرورة قيام لجان المتابعة بالوحدات المحلية بتوعية الأهالي بعدم إلقاء القمامة في الشوارع  للحفاظ علي المظهر  الجمالي للمدينة، والإلتزام بتنفيذ قرارات الحكومة الخاصة بالحظر ومتابعة غلق المحال والأنشطة التي يشملها الحظر.

وكان محافظ الشرقية، قد أكد علي ضرورة القيام بالمتابعة المرورية وضبط أي مخالفات لقرار الحظر، فضلا عن استمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمستشفيات، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية العلاجية للتعامل مع الحالات المصابة، وكذلك التأكد من التواجد الكافي للأطقم الطبية المدربة (الأساسية والإحتياطية) للتعامل مع المصابين وتطبيق بروتوكولات العلاج المحددة لمواجهة الفيروس والتغلب عليه، وذلك خلال إجتماع عبر الفيديو كونفرانس، وتطرق الاجتماع إلي  التعرف على كيفية مباشرة حالات العزل المنزلي ومدى إستجابتها لتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية للتعامل مع الفيروس، وكذلك الأماكن المقترح تخصيصها لمستشفيات عزل خلال الفترة المقبلة عند الحاجة إليها، وطالب المحافظ  كل جهة بإعداد تقارير مفصلة عن الإجراءات التي إتخذتها خلال الفترة السابقة بشأن الإستعدادات التي اتخذتها لمواجهة الفيروس وكيفية التعامل مع الحالات المصابة والمخالطة، والإجراءات الوقائية للحد من انتشاره.

كانت وزارة الصحة، قد خصصت 25 مستشفي عام و مركزي بمحافظة الشرقية، لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ، مشيرة إلى أنه سوف يتم الانتهاء من ذلك أول يونيو المقبل، ضمن تحديث تطبيق "صحة مصر" الذى يضم الخريطة التفاعبسة لأسماء وعناوين المستشفيات التى خصصتها الوزارة.

وهي "مستشفى الزقازيق العام، مستشفى الأحرار،مستشفى المبرة ـ الهيئة العامة للتأمين الصحي، مستشفى صدر الزقازيق، مستشفى حميات الزقازيق، مستشفي حميات فاقوس، مستشفي بلبيس العام، مستشفى فاقوس العام، مستشفى القنايات المركزي، مستشفي ههيا المركزي، مستشفي ابو كبير المركزي، مستشفي منيا القمح المركزي، مستشفي ديرب نجم المركزي، مستشفي ابوحماد المركزي،مستشفي كفر صقر المركزي، مستشفي الصالحية المركزي، مستشفي مشتول السوق المركزي، مستشفي القرين المركزي، مستشفي الحسينية المركزي مستشفي السعيدين المركزي، مستشفي الزوامل المركزي، مستشفي تل راك المركزي،  ومستشفي الصوفية المركزي.


 


مصر

اخبار مصر

رئيس مجلس مدينة الزقازيق

عدم الافراط في استخدام المياه

الشرقية

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