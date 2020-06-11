رئيس لجنة الفيروسات: ارتفاع حرارة الجو لم يؤثر على أعداد الإصابة بكورونا

كتب-أحمد صلاح العزب

قال الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إنه الجميع يتوقع القضاء على كورونا قريبًا، نتيجة درجات الحرارة.

وأضاف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامى أحمد موسى، أن إرتفاع درجات الحرارة لم يؤثر على تقليل الإصابات بكورونا.

وأوضح حسنى، أن التجمعات فى القاهرة والجيزة والقليوبية تسببت فى زيادة الإصابات بكورونا، والتزاحم و المواصلات العامة وراء زيادة أعداد المصابين بكورونا.

ولفت حسنى إلى أن ارتداء الكمامة يكون فى المناطق المزدحمة، وطالب من المواطنين بعدم ارتداء الكمامة بصورة مستمرة فترات الحر و الرطوبة العالية، مشيرا إلى أن ارتداء الكمامة يكون فى الأماكن التى يكون بها تزاحم.