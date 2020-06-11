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رئيس جامعة بورسعيد: خطة متكاملة للإجراءات الاحترازية خلال الامتحانات

الخميس، 11 يونيو 2020 04:00 ص
رئيس جامعة بورسعيد: خطة متكاملة للإجراءات الاحترازية خلال الامتحانات رئيس جامعة بورسعيد مع مراسل اليوم السابع
بورسعيد - محمد فرج

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أكد الدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد، خلال تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه تم وضع خطة متكاملة للإجراءات الوقائية خلال فترة الامتحانات التى تستمر 3 أسابيع، وذلك لضمان سلامة الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس، مع تطبيق كافة المعايير التى تهدف إلى تحقيق السلامة للجميع مع مراعاة التعقيم والتطهير الدورى للجان الامتحانات لـ 13 كلية نظرية وعملية بمدينتى بورسعيد وبورفؤاد .

ولفت إلى أنه تمت مراعاة تطبيق التباعد الاجتماعى فى اللجان وتخفيض عدد الطلاب الممتحنين لـ 15 طالبا فضلا عن ترك مسافة لا تقل عن متر ونصف بين الممتحنين فى كل لجنة بجانب توزيع كمامات على الطلاب وقياس درجة الحرارة عند دخول كل كلية من خلال 20 جهاز لقياس درجة الحرارة للتأكد من سلامة الجميع .

وقال رئيس جامعة بورسعيد، بأنه جارى تسلم الرسائل البحثية لطلاب سنوات النقل بـ 13 كلية علمية ونظرية بديلا عن امتحانات التيرم، حيث تم تحديد البحوث واختيار الموضوعات من خلال استاذ المادة وعن طريق "الاون لاين " فضلا عن وضع جدول زمنى للبحوث التى يتم تقيمها من قبل اللجنة لتصحيح المادة .

وأضاف بأنه من الممكن اشتراك أكثر من طالب فى الرسائل البحثية فى إطار القواعد التى وضعت من قبل استاذ المادة وكل حسب طبيعتها.

وتابع أن كل أستاذ ترك فترة زمنية للتعامل ومناقشة الطلاب فى المشاكل التى قد تعترضهم للاسترشاد بكتابة البحوث كل حسب التخصص وطبيعة كل كلية نظرية أو عملية فضلا عن إعطاء الطالب فرصة لإعادة تقيم البحث للمرة الثانية وفى حالة عدم قبوله من اللجنة يعتبر الطالب راسبا فى المادة ويتم إعادتها العام القادم .

 ومن جهة أخرى أكد رئيس جامعة بورسعيد، بإنه جارى حاليا تسليم الرسائل البحثية لطلاب سنوات النقل تباعا، ولحين انتهاء المدة المحددة للتسليم، مضيفا أن المؤشرات المبدئية تؤكد ان نسبة تسليم الرسائل البحثية اكثر من 70% متمنيا دوام التوفيق والنجاح لكل طلاب وطالبات الجامعة .

 

 

 

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مراسل اليوم السابع مع رئيس جامعة بورسعيد

 

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مراسل اليوم السابع مع رئيس جامعة بورسعيد

 

 


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