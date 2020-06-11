اليوم السابع
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خبير: المركزى الأوروبى سيفعل أى شيء لتجنب أزمة ائتمان

الخميس، 11 يونيو 2020 11:18 ص
خبير: المركزى الأوروبى سيفعل أى شيء لتجنب أزمة ائتمان البنك المركزى الأوروبى - صورة أرشيفية
رويترز

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قال فيليب لين كبير الخبراء الاقتصاديين بالبنك المركزي الأوروبي لصحيفة إل سول 24 أور في مقابلة نُشرت اليوم الخميس، إن المركزي الأوروبي سيفعل أي شيء ممكن لضمان عدم تفاقم الأزمة الحالية بفعل أزمة ائتمان.

ولدى سؤاله عن احتمالات أي خفض جديد في أسعار الفائدة رد لين بالقول إن صافي مشتريات الأصول بموجب برنامج الشراء الطارئ للجائحة أثبت فاعلية بشكل خاص في الوضع الراهن الذي يتسم بالغموض والتوتر في الأسواق.

وكرر القول إن المركزي الأوروبي سيواصل صافي شراء الأصول حتى يسود اعتقاد بأن المرحلة الحرجة في أزمة فيروس كورونا المستجد قد ولت.

كما أبلغ لين الصحيفة بأن الوجود ضمن منطقة اليورو سيساعد دولا مثل إيطاليا في استجابتها لصدمة كورونا.

 


البنك المركزي الأوروبي

كورونا

منطقة اليورو

فيروس كورونا

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