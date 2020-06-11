خبراء تقييم المخاطر فى بلجيكا بؤكدون على أهمية ارتداء الكمامات

كتب: أحمد علوى

أكد خبراء تقييم المخاطر (RAG) على فائدة أقنعة الفم منذ 21 فبراير الماضي، وفقاً للعديد من وسائل الإعلام الفلمنكية اليوم الخميس.

وقال مسئولى (RAG) أن الأقنعة القابلة لإعادة الاستخدام والقابلة للغسل ستكون ضرورية لمكافحة فيروس كورونا، "لأنه من المتوقع أن يكون هناك نقص في الأقنعة الرخيصة التي يمكن التخلص منها إذا تطورت الجائحة في المستقبل القريب".

وتتعلق التوصية بالأشخاص الذين يعانون من أعراض تشير إلى اضطراب في الجهاز التنفسي ، أو لأولئك الذين يدخلون إلى نفس الغرفة مثل حالات فيروس كورونا المشتبه بها (كوفيد-19) الذين يعانون من أعراض خفيفة.

وفي 8 مارس الماضي، أعطى RAG رأيه حول تفشي محتمل لفيروس كورونا في بلجيكا ،وقال الخبراء ،يجب أن نستعد في نهاية المطاف لتدابير واسعة النطاق مثل إلغاء الأحداث وإغلاق الأماكن العامة .

واضاف ، أنه من المستحيل إجراء عملية تتبع الاتصال خلال فترة زمنية معقولة ،فقد تم تفعيل النظام مؤخراً في شهر مايو.

في ذلك الوقت ، نصح الخبراء بعدم إغلاق المدارس ، لأنه بدا بالفعل في ذلك الوقت أن الأطفال ليسوا ضمن الفئة التي ينتقل الفيروس بينها ،وعلى الرغم من ذلك ، تم إغلاق المدارس بعد أربعة أيام.

وشهدت بلجيكا جدلا واسعاً حول أقنعة الوجه ، فبدءًا من منتصف شهر مارس ، في بداية تطبيق الحجر الصحي بالبلاد ، عندما تم الكشف عن أن وزيرة الصحة البلجيكية ماجي دي بلوك قامت بتدمير إمدادات استراتيجية من أقنعة FFP2 وفشلت في استبدالها .

مؤخراً ، لم تتوافق مجموعة من 15 مليون قناع وجه طلبتها الحكومة الفيدرالية وكان من المقرر توزيعها الأسبوع المقبل لمعايير السلامة الرسمية وفقًا لاتحادات المنسوجات.