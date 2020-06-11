خارجية المانيا: نحن على اتصال ببعض البلدان بشأن إلغاء تحذيرات السفر

رويترز

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم الخميس، إن بلده يجري اتصالات وثيقة مع بلدان خارج أوروبا بشأن إمكانية رفع تحذيرات السفر التي جرى تطبيقها بسبب جائحة كورونا.

وصرح الوزير بعد محادثات مع وزراء من عدة بلدان تعد مقاصد سياحية مفضلة للألمان بأن رفع التحذيرات سيعتمد على عوامل مثل عدد حالات الإصابة ومستوى الطاقة الاستيعابية في الأنظمة الصحية المحلية.

وكان قد صدق مجلس الوزراء الاتحادى فى ألمانيا على مد تحذير السفر للدول خارج الاتحاد الأوروبى حتى 31 أغسطس، فى حين أعطى الضوء الأخضر للسفر إلى دول الاتحاد الأوروبى اعتبارًا من 15 يونيو.