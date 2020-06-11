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حملة نظافة بمدينة الأقصر تنجح فى رفع 45 طن قمامة ومخلفات صلبة

الخميس، 11 يونيو 2020 10:38 ص
حملة نظافة بمدينة الأقصر تنجح فى رفع 45 طن قمامة ومخلفات صلبة حملة نظافة بمدينة الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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صرح العميد أيمن الشريف وكيل الوزارة رئيس مجلس مدينة الأقصر، أنه تمت مواصلة حملات النظافة فى شوارع المدينة، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، حملة نظافة مسائية ورفع الإشغالات ورش وتعقيم وتطهير شوارع المدينة المنورة وجميع شوارع حى جنوب المختلفة.

وأضاف رئيس مجلس مدينة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه تم خلال الحملات العمل على رفع حوالى 45 طن من القمامة والمخلفات، وذلك كإجراء احترازى لمجابهة فيروس كورونا حرصاً على صحة وسلامة المواطنين ولظهور الحى بالمظهر الحضارى الذي يليق به.

كما قاد رجال مجلس مدينة الأقصر بقيادة العميد أيمن الشريف وكيل الوزارة رئيس مدينة الأقصر، حملات نظافة مكبرة حيث تم إستكمال أعمال النظافة بشارع المستشفى الدولي وشارع الخليج، لتجميل المدينة أمام الأهالى بصورة يومية، وأسفرت جهود تلك الحملات عن رفع 40 طن من الأتربة والمخلفات الصلبة وتفريغ كافة حاويات القمامة بشوارع الحي المختلفة، وذلك بإشراف سمير سعود نائب رئيس الحي لشئون قطاع النظافة، بالتنسيق مع حملة المعدات وذلك للإرتقاء بمستوى النظافة، وجارى تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والحفاظ على المظهر الجمالى لمناطق الحى المختلفة.

وكان قد قاد االسكرتير المساعد لمحافظة الأقصر، جولة ليلية في إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لمتابعة حملة نظافة وتعقيم ورفع للإشغالات بمنطقة شارع التلفزيون ونادي المدينة المنورة وتفرعاته بمدينة الأقصر، وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة ومستوى النظافة والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وأسفرت جهود تلك الحملة عن تحرير 20 محضر إشغال طريق، و6 محاضر نظافة عامة، و8 محاضر لمحال تجارية مخالفة تعمل في أوقات الحظر وذلك بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء، و42 محضر إزالات إدارية، حيث شارك في الحملة العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، والمقدم أشرف أبو الفتوح مدير شرطة المرافق بالأقصر، ومسئول المتابعة الميدانية بديوان المحافظة العميد محمد عياد، ومسئولي مجلس مدينة الأقصر ، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

 


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