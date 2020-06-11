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حصيلة الإصابات بفيروس كورونا فى روسيا تتخطى نصف مليون حالة

الخميس، 11 يونيو 2020 10:03 ص
حصيلة الإصابات بفيروس كورونا فى روسيا تتخطى نصف مليون حالة فيروس كورونا
كتب محمد عبد العظيم

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تخطت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، فى روسيا حاجز النصف مليون حالة، حيث تم تسجيل 502436 حالة، فيما وصلت حالات الوفاة إلى 6532، وحالات الشفاء إلى 261150 حالة. 

وأعلنت السلطات الصحية فى روسيا، اليوم الخميس، عن تسجيل 8779 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 174 حالة وفاة، وذلك وفق خبر عاجل. 

يذكر أن فيروس كورونا المستجد يواصل انتشاره فى مختلف دول العالم، حيث تم تسجيل أكثر من 7.3 ملايين إصابة، وتخطت الوفيات حاجز 419 ألف حالة، وفى هذا السياق تعمل شركات الأدوية والجهات المعنية، بشكل سريع من أجل التوصل إلى لقاح أو علاج لفيروس كورونا المستجد فى أقرب وقت ممكن. 


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