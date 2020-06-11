حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لضبطه بأسلحة نارية فى شبين القناطر

القليوبية - نيفين طه

أمر محمد علام رئيس نيابة مركز شرطة شبين القناطر، بإشراف المستشار على حسن المحامى العام الأول لنيابات شمال بنها ، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لضبطه وبحوزته أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة ، بدائرة المركز قبل ترويجها على عملائه ، كما أمرت النيابة العامة بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وظروفها .

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية ، إخطارا من الرائد أيمن سليمان رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر ، بتردد عاطل بدائرة المركز لترويج الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة على عملائه .

جرى إخطار اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية ، وبعد تقنيين الإجراءات القانونية اللازمة تم إعداد كمين المتهم وضبطه ويدعى "ه.ا" 33 عاما ، عاطل مقيم دائرة المركز،بحوزتة عدد فرد خرطوش وسلاح نارى وذخيرة غير مرخصة ، وهاتف محمول ، وبمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية والذخائر بقصد الاتجار لعملائه بدائرة المركز والهاتف المحمول لتسهيل عملية البيع والشراء، تم التحفظ على المضبوطات والمتهم، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة .