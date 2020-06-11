اليوم السابع
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حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لضبطه بأسلحة نارية فى شبين القناطر

الخميس، 11 يونيو 2020 02:22 م
حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لضبطه بأسلحة نارية فى شبين القناطر أسلحة نارية - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه

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أمر محمد علام رئيس نيابة مركز شرطة شبين القناطر، بإشراف المستشار على حسن المحامى العام الأول لنيابات شمال بنها ، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لضبطه وبحوزته أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة ، بدائرة المركز قبل ترويجها على عملائه ، كما أمرت النيابة العامة بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وظروفها .

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية ، إخطارا من الرائد أيمن سليمان رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر ، بتردد عاطل بدائرة المركز لترويج الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة على عملائه  .

جرى إخطار اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية ، وبعد تقنيين الإجراءات القانونية اللازمة تم إعداد كمين المتهم وضبطه ويدعى "ه.ا" 33 عاما ، عاطل مقيم دائرة المركز،بحوزتة عدد فرد خرطوش وسلاح نارى وذخيرة غير مرخصة ، وهاتف محمول ، وبمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية والذخائر بقصد الاتجار لعملائه بدائرة المركز والهاتف المحمول لتسهيل عملية البيع والشراء، تم التحفظ على المضبوطات والمتهم، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة .

 

 


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