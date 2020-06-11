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حبس تشكيل عصابى لسرقة السيارات بالإكراه فى الإسكندرية

الخميس، 11 يونيو 2020 01:36 م
حبس تشكيل عصابى لسرقة السيارات بالإكراه فى الإسكندرية حبس - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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أمر المستشار محمود زغلول رئيس نيابة العامرية اول بالإسكندرية، حبس تشكيل عصابى 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم لسرقة السيارات من قائديها بالإكراه بعد افتعال مشاجرة معهم، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة. 
 
تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، اخطار من مأمور قسم شرطة أول العامرية، يفيد بورود بلاغ من إحدى المستشفيات بإستقبال سائق، مُقيم بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، مُصاب بجرح نافذ بالصدر وكدمة بالوجه، وما قرره بقيام أربعة مجهولين بإستقلال السيارة الفان قيادته من منطقة الكيلو 21 بزعم توصيلهم لإحدى المناطق بدائرة القسم، وحال سيره بالسيارة قاموا بإفتعال مشاجرة معه والتعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض محدثين ما به من إصابات وإستولوا منه على السيارة وهاتفه المحمول وهربوا.
 
على الفور تم تشكل فريق بحث وتوصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 4 عاطلين، لهم معلومات جنائية، عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية أسفرت عن ضبطهم وبحوزة أحدهم سلاح أبيض عبارة عن "سكين".
 
وبمواجهتهم اعترفوا تفصيلياً بإرتكابهم الواقعة وقيامهم بتكوينهم تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامى فى مجال سرقة السيارات من قائديها بالإكراه، وبإرشاد المتهمين تم ضبط السيارة المُبلغ بسرقتها بدائرة مركز شرطة كفرالدوار بالبحيرة وكذا الهاتف المحمول المستولى عليه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.
 
 
 

الاسكندريه

اخبار مصر

تشكيل عصابي

اخبار المحافظات

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