جو بايدن يدعو فيسبوك لتغيير ضوابط الإعلانات والخطاب السياسي

رويترز

وجه المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن، رسالة مفتوحة إلى مارك زوكربرج الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك اليوم الخميس دعا فيها الشركة إلى التحقق من صدق إعلانات الساسة خلال الأسبوعين السابقين للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في نوفمبر

ومن بين ما تضمنه الخطاب أيضا محو فيسبوك للمعلومات المغلوطة المنتشرة على نطاق واسع وأن تكون هناك ضوابط واضحة "تطبق على الجميع بمن فيهم دونالد ترامب، تمنع سلوك التهديد والكذب بشأن كيفية التصرف أثناء الانتخابات".

وتزيد هذه الخطوة الضغط على فيسبوك، التي تعفي ما ينشره السياسيون من برنامجها للتحقق من المحتوى من جانب طرف ثالث، من أجل تغيير سياساتها حيال الإعلانات السياسية والخطاب السياسي.

وفي الأسبوع الماضي تعهد زوكربرج بمراجعة سياسات المحتوى بعد أن تعرضت الشركة لانتقادات بسبب عدم اتخاذها أي إجراء ضد منشور للرئيس الجمهوري ترامب صنفته شركة تويتر المنافس الأصغر لفيسبوك على أنه انتهاك لقواعدها.

كما استخدمت تويتر الشهر الماضي ولأول مرة إشارة إلى ضرورة التحقق من المحتوى المنشور ارفقت بتغريدة لترامب عن التصويت عبر البريد الإلكتروني.