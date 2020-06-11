اليوم السابع
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جنوب سيناء تستعد لعودة السياحة بإعادة تشغيل تدريجى للسقالات ومراكز الغوص

الخميس، 11 يونيو 2020 04:51 م
جنوب سيناء تستعد لعودة السياحة بإعادة تشغيل تدريجى للسقالات ومراكز الغوص اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء
جنوب سيناء : محمد حسين ـ فايزة مرسال

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أعلنت محافظة جنوب سيناء اليوم انطلاق الاستعداد لتفيذ قرار الحكومة بدء حركة السياحة الوافدة والطيران إلى المحافظات السياحية الأقل إصابة بفيروس كورونا المستجد، وهي جنوب سيناء، والبحر الأحمر، ومطروح، أول يوليو المقبل .

واصدر اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء قرار رقم ( 109 ) لسنه 2020 بشأن إعادة التشغيل التدريجي للسقالات ومراكز الغوص والسنوركل والأنشطة البحرية واليخوت السياحية كاحد اجراءات التحرر التدريجي من الحظر في قطاع السياحة طبقاً لخطة الدولة في هذا الشأن .

وتضمن القرار : اعتبارا من 21/6/2020 يعاد التشغيل التدرجيى للسقالات مراكز الغوص و السنوركل والأنشطة البحرية واليخوت السياحية كأحد إجراءات التحرر التدريجى من الحظر فى قطاع السياحة  طبقا لخطة الدولة فى هذا الشأن.

ويتم البت فى الطلبات المقدمة لاعادة التشغيل التدريجى طبقا للشروط ، وتقدم الطلبات بمكتب خدمة المواطنين بمدينة شرم الشيخ، ويشترط وجود رخصة سارية للعمل من الجهة الادارية المختصة ووجود رخصة سارية للعمل بمدينة شرم الشيخ، والالتزام بالاجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من تداعيات فيروس كورونا وفقا لضوابط المنشأت السياحية والفندقية  ووفقا لضوابط وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، وعدم وجود مخالفات بناء بمراكز الغوص، وأن يكون موقع النشاط مضافا إلى السجل التجارى واشار البيان إلى انه يتم التشغيل التدريجى للمراكز والأنشطة المستوفاه للشروط.

وفى سياق اخر أعلنت محافظة جنوب سيناء اليوم استمرار مبادرة تطهير قاع البحر بشواطىء مدينة دهب استمراراً لمبادرة تطهير قاع البحر بشواطىء مدن جنوب سيناء والتى تتم تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، قام مجموعة من الغواصين المتطوعين بمدينة دهب بإستكمال أعمال التطهير على مدار ثلاثة أيام و تم تنظيف مناطق اللايت هاوس واللا جونا ومجرى السيل والسقالة والشاطىء العام .

كما أعلنت فتح عدة محاور بهضبة ام السيد بمدينة شرم الشيخ لزيادة السيولة المرورية فى إطار التيسير على المواطنين وقائدى السيارات وللمزيد من السيولة المرورية ، وبالتنسيق مع مديرية الامن وإدارة مرور جنوب سيناء.

شهد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء يرافقة اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ إزالة عدد من المتاريس الاسمنتية وفتح عدة محاور من طريق شارع مجلس المدينة متوجها لشارع الخزان وشارع البنوك والمؤدى إلى منزل ومطلع الهضبة، وذلك باستخدام معدات مجلس مدينة شرم الشيخ وجهود العاملين بها من أجل التيسير على المواطنين .

 

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شرم الشيخ

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محافظ جنوب سيناء

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