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جمعيات خيرية بالكويت تنحر الذبائح شكراً لله بعد اعادة فتح المساجد.. فيديو

الخميس، 11 يونيو 2020 08:16 م
جمعيات خيرية بالكويت تنحر الذبائح شكراً لله بعد اعادة فتح المساجد.. فيديو مساجد الكويت أمس
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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نحرت عدد من الجمعيات الخيرية بالكويت الذبائح ابتهاجا بإعادة فتح المساجد أمس بعد غلق دام 3 أشهر بسبب جائحة كورونا، وبحسب صحيفة الرأى الكويتية، نحر عدد من الجمعيات الخيرية بالكويت 100 رأس غنم، استبشاراً وفرحاً بعودة فتح أبواب المساجد للمصلين، وشكراً على النعمة، بتوزيع لحومها على الفقراء.

وقال أحد رؤساء الجمعيات الخيرية "إن هذا يوم مشهود في تاريخ الكويت، وهو قرار بعودة الصلاة في المساجد، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى".

 

وأمس، عادت مساجد الكويت تزدان بالمصلين الذين سعوا يحدوهم الإيمان ويحثهم شغف العودة إلى المحاريب والمنابر التى هجرها أحبابها بعد غياب قسرى طويل امتد نحو ثلاثة أشهر بسبب جائحة كورونا المستجد (كوفيد 19).

وافتتحت المساجد الكويتية لصلاة الجماعة، بعد انتهاء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية، بالتنسيق مع وزارة الدفاع، من تعقيمها وتوفير المعقمات، وكذلك توفير الكمامات للعاملين فيها، وتجهيز مواضع الصلاة، لتحقيق التباعد بين المصلين.


الكويت

مساجد

نحر الذبائح

كورونا

فيروس كورونا

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