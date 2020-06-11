جامعة سوهاج تسلم جوائز الفائزين بمسابقة ليلة القدر ..صور وفيديو

سوهاج محمود مقبول

سلم الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج اليوم الخميس، يصاحبه الدكتور أحمد سليمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا، جوائز مسابقة ليلة القدر، التى انطلقت خلال شهر رمضان المبارك، وتم نشرها يوميا على صفحة الفيس الخاصة بالمركز الإعلامى للجامعة ، وقال الدكتور عماد صوينع مدير مركز نور البصيرة إن المركز الأول حصل عليه، نورة على دياب عبد الموجود، أمانى محمود سعد الدين، منى فاروق عابدين ،فاروق جمال محمد طالب، اما المركز الثانى ففاز به، أحمد كمال محمد أمين، شيماء عبد الشافى عبد الحميد، علاء محمد على، أميرة ناصر محمد، والمركز الثالث كان من نصيب، نرمين ابراهيم حجازى ، شيماء صبرى حمدان، الدكتور أحمد محمد احمد رضوان، زينب صلاح صابر.

يذكر أن جوائز المسابقة 2000 جنيه لأصحاب المركز الأول، و1500 جنيه لأصحاب المركز الثاني، و1000 جنيه لأصحاب المركز الثالث .

الجدير بالذكر أن الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج أعلن قبل ذلك عن جوائز مسابقة أنشطتنا فى بيتنا والتى نظمتها الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية على مدار شهرين، وشارك فيها طلبة وطالبات الجامعة عبر الفيديو كونفرانس .

وقال عزيز إن الجامعة حرصت على إقامة هذه المسابقة فى إطار رعايتها لأبنائها من الطلاب فى ظل الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا، ولتشجيعهم على الاستمرارية فى ممارسة تلك الأنشطة من منازلهم .

ومن جانبه أوضح الدكتور صفا محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن المسابقة شارك فيها 300 طالب وطالبة تنافسوا فى 6 مجالات أون لاين، تم تصفيتهم خلال التصفيات الأولية، وفاز 57 طالبا وطالبة بالمراكز الثلاثة الأولى فى كل مجال مشيدا بدور العاملين بالادارة العامة لرعاية الشباب على حسن عملية التنظيم.