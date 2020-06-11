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تعيين أحمد سمير قائما بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك خلفا لراضى عبد المعطى

الخميس، 11 يونيو 2020 12:58 م
تعيين أحمد سمير قائما بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك خلفا لراضى عبد المعطى أحمد سمير المدير التنفيذى لجهاز حماية المستهلك
كتب مدحت وهبة

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أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس جهاز حماية المستهلك، قرارا بتعيين أحمد سمير، المدير التنفيذى لجهاز حماية المستهلك للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الجهاز بالإضافة إلى عمله خلفا للواء راضى عبد المعطى، رئيس الجهاز السابق لحين انتهاء تشكيل مجلس إدارة جديد للجهاز وفقا لأحكام قانون جهاز حماية المستهلك.

كان جهاز حماية المستهلك قد أهاب بالمواطنين الإبلاغ عن أيه ممارسات سلبية ضارة بالمستهلك أو أيه معلومات بشأنها ، مؤكداً على أهميه تفعيل الرقابه المجتمعيه فى اطار متوازى مع الرقابة المؤسسية التى تستهدف ضبط المنظومة الاستهلاكية، كما وجه الجهاز رساله للتجار ومقدمى الخدمات الالتزام بالضوابط القانونية وعدم حجب السلع والإمتناع عن أى ممارسات سلبيه تضر المستهلك مؤكدا ان القانون سيطبق على كافة المخالفين.

كما وجه الجهاز رساله للمواطنين بتجنب الشراء العشوائي للسلع لافتا أن طرق التواصل مع الجهاز متعددة سواء من خلال الخط الساخن19588، أو رقم الواتس آب ( خدمه المواطن رقيب) 01281661880 و من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز WWW.CPA.GOV.EG، أوعبر التطبيق الإلكترونى المتاح على الهواتف الذكية.
 

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جهاز حماية المستهلك

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