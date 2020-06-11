تعليم جنوب سيناء تستعد لامتحانات الشهادة الثانوية باجتماع أونلاين

جنوب سيناء : محمد حسين ـ فايزة مرسال

أعلنت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء اليوم، عقد محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم اجتماعا بمديرى الإدارات التعليمية بمدن المحافظة وبحضور عادل عتلم وكيل المديرية .

جاء الاجتماع فى إطار تنفيذ تعليمات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بشأن تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا أثناء عقد امتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسى 2019 /2020 م ووفق الضوابط المشددة التى تضمن الحفاظ على سلامة وصحة الجميع و خطة التعايش مع أزمة كورونا.

وتناول الاجتماع الذى عقد اونلاين، تعديل جدول الامتحانات وترحيل بدء الامتحان للساعة العاشرة صباحا وتنفيذ خطة الحماية للطلاب قبل الدخول للجان سير الامتحان بطابور متباعد 2 مترا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة التاسعة صباحا على أن لا يسمح الطالب الذى يتأخر عن الساعة التاسعة بدخول الامتحان ويعتبر غائبًا.

كما تناولت الإجراءات المسح الحرارى لحالة الطلاب قبل الدخول للجنة والتعقيم وإرتداء الكمامات مع مراعاة المسافات الآمنة بين الطلاب داخل اللجان وبعدد 14 طالبا داخل اللجنة مع السماح بالتحرك إلى الأدوار اعتبارا من الثامنة والنصف وفى ضوء اللوحات الإرشادية التى تحدد أرقام الجلوس أما فى حالة عدم الملاءمة الصحية للطالب يتم طلب سيارة الإسعاف له ونقله للمستشفى وإعداد تقرير يثبت حالته فى محضر اللجنة تعقيم اللجان قبل الامتحان وبعده وبصفة يومية إضافة لتعقيم غرفة الكنترول وغرف مقدرى الدرجات مع فتح غرف إضافية للحفاظ على المسافات الآمنة بينهم ومراعاة التهوية الجيدة للمكان .

وأوضح وكيل الوزارة التعليمات الوزارية بتأجيل الامتحان إلى الدور الثانى فى حال وجود لجنة سير الامتحان فى نطاق الحجر الصحى بأى منطقة والطالب الذى يشتبه بإصابته بعد العرض على المسؤول الصحى باللجنة و الطالب الذى لم يؤدِ الامتحان نظرًا لظروف قهرية (حجر صحى – إصابة الطالب بالكورونا) له الحق بدخول امتحان الدور الثانى ويعتبر (امتحان دور أول) ويسمح لهم فى حالة الرسوب فى مادة أو مادتين بدخول (امتحان دور ثان) يحدد موعده لاحقًا.

أيضا للطالب الحق فى اختيار تأجيل الامتحان للعام القادم على أن يعامل كأنه أول محاولة كاستثناء قانونى نظرًا للظروف التى نمر بها حاليًا.

كما تناول الاجتماع للإجراءات الخاصة بالمواد غير المضافة للمجموع، والتى سيتم عنها من المنزل، بعد استلام الطلاب للبوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء بعد انتهائهم من امتحان اللغة العربية، على أن يكون موعد التسليم متزامنا مع موعد امتحان يوم الأحد 12 يوليو، واستلام الطلاب للبوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية بعد الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، ويكون موعد تسليمها متزامنا مع موعد امتحان يوم الثلاثاء 21 يوليو.

وتطرق الاجتماع أيضا للإجراءات الخاصة بطلاب الشهادات الدولية، والتى يستطيع طلاب الشهادات الدولية الحصول على امتحانى اللغة العربية والتربية الدينية من مدرسته يوم 21 يونيو بعد الساعة الواحدة ظهرًا والحصول على امتحان مادة التربية الوطنية من مدرسته يوم 14 يوليو بعد الساعة الثالثة عصرًا.

وشدد وكيل الوزارة على المسؤولية الكاملة كل حسب اختصاصه ومسؤولياته بتنفيذ تلك التعليمات مع مراعاة التنسيق التام مع رؤساء المدن والجهات المعاونة.