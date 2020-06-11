اليوم السابع
Ads
الخميس، 11 يونيو 2020 06:47 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تعليم الإسماعيلية: إجراءات احترازية باللجان والاستراحات استعدادا لامتحانات الثانوية

الخميس، 11 يونيو 2020 05:52 م
تعليم الإسماعيلية: إجراءات احترازية باللجان والاستراحات استعدادا لامتحانات الثانوية الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية
الإسماعيلية – السيد فلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تابع الدكتور خالد خلف قبيصي، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، الإستعدادات لامتحانات الثانوية العامة والمقرر لها 21 يونيو وحتى 21 يوليو 2020.

 

وشدد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل مقار اللجان والتطهير والتعقيم للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" وفقا لتعليمات الأستاذ الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم الفنى وتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية حرصًا على سلامة ابنائنا الطلاب والعاملين بالمدارس وتنفيذ كافة التعليمات الوزارية، فضلًا عن تجهيز الاستراحات وتطهيرها وتعقيمها وفرشها بالأثاث اللازم مع إتخاذ كافة التدابير الوقائية وتذليل كافة العقبات وتوفير جميع الخدمات أمام رؤساء اللجان والملاحظين والطلاب لضمان السلامة والأمن للجميع .

 

وأشار "قبيضى"، إلى أن التنسيق مع كافة الجهات المعنية استعدادًا للإمتحانات موجها خالص الشكر والتقدير للجميع على التعاون الدائم والتكاتف من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد والحرص الشديد على مصلحة ابنائنا الطلاب.


الاسماعيليه

تعليم الاسماعيليه

اخبار الاسماعيليه

امتحانات الثانويه العامه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الحكومة: استمرار غلق المقاهى والكافيهات والحضانات والمدارس حتى نهاية الشهر

الحكومة: استمرار غلق المقاهى والكافيهات والحضانات والمدارس حتى نهاية الشهر

الحكومة: إلزام المواطنين بارتداء الكمامة أثناء تواجدهم بوسائل النقل والمنشآت

الحكومة: إلزام المواطنين بارتداء الكمامة أثناء تواجدهم بوسائل النقل والمنشآت

السيسى أمام القمة الأفريقية المصغرة بشأن تداعيات كورونا: مواجهة الجائحة تستدعى تخفيف وإعفاء الدول الأفريقية من أقساط الديون المستحقة عليها.. ويجب الاستمرار فى دعم الأطقم الطبية فى مكافحة انتشار الفيروس

السيسى أمام القمة الأفريقية المصغرة بشأن تداعيات كورونا: مواجهة الجائحة تستدعى تخفيف وإعفاء الدول الأفريقية من أقساط الديون المستحقة عليها.. ويجب الاستمرار فى دعم الأطقم الطبية فى مكافحة انتشار الفيروس

السيسى: مواجهة جائحة كورونا تستدعى التعاون الوثيق بين الدول الأفريقية

السيسى: مواجهة جائحة كورونا تستدعى التعاون الوثيق بين الدول الأفريقية

الحكومة: قرار الأندية الرياضية يتعلق بتلقى الاشتراكات فقط دون ممارسة النشاط

الحكومة: قرار الأندية الرياضية يتعلق بتلقى الاشتراكات فقط دون ممارسة النشاط

إيران تعلن استعدادها لحل مشاكلها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

إيران تعلن استعدادها لحل مشاكلها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

إنفوجراف.. الصحة تكشف اهمية الفيتامينات لتقوية المناعة منعا لعدوى كورونا

إنفوجراف.. الصحة تكشف اهمية الفيتامينات لتقوية المناعة منعا لعدوى كورونا

النائب العام يحيل حنين حسام ومودة الأدهم للجنايات بتهمة التعدى على قيم المجتمع

النائب العام يحيل حنين حسام ومودة الأدهم للجنايات بتهمة التعدى على قيم المجتمع

شاهد آخر صور لصانع البهجة القدير حسن حسنى قبل رحيله

شاهد آخر صور لصانع البهجة القدير حسن حسنى قبل رحيله

مدبولي: مبادرة خلال شهرين لتوفير قروض ميسرة للمزارعين للتحويل إلى الري الحديث

مدبولي: مبادرة خلال شهرين لتوفير قروض ميسرة للمزارعين للتحويل إلى الري الحديث

الأرصاد تحذر المواطنين: استمرار ارتفاع حرارة الجو خلال الـ72 ساعة المقبلة والعظمى بالقاهرة تصل 38 درجة.. وتنصح بتجنب التعرض للشمس.. توقعات بأمطار خفيفة بأغلب الأنحاء السبت.. وانخفاض الحرارة 5 درجات الأحد

الأرصاد تحذر المواطنين: استمرار ارتفاع حرارة الجو خلال الـ72 ساعة المقبلة والعظمى بالقاهرة تصل 38 درجة.. وتنصح بتجنب التعرض للشمس.. توقعات بأمطار خفيفة بأغلب الأنحاء السبت.. وانخفاض الحرارة 5 درجات الأحد

الرئيس السورى يصدر مرسوما بإقالة رئيس الوزراء عماد خميس وتكليف حسين عرنوس

الرئيس السورى يصدر مرسوما بإقالة رئيس الوزراء عماد خميس وتكليف حسين عرنوس

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة