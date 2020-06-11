تعليم الإسماعيلية: إجراءات احترازية باللجان والاستراحات استعدادا لامتحانات الثانوية

الإسماعيلية – السيد فلاح

تابع الدكتور خالد خلف قبيصي، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، الإستعدادات لامتحانات الثانوية العامة والمقرر لها 21 يونيو وحتى 21 يوليو 2020.

وشدد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل مقار اللجان والتطهير والتعقيم للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" وفقا لتعليمات الأستاذ الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم الفنى وتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية حرصًا على سلامة ابنائنا الطلاب والعاملين بالمدارس وتنفيذ كافة التعليمات الوزارية، فضلًا عن تجهيز الاستراحات وتطهيرها وتعقيمها وفرشها بالأثاث اللازم مع إتخاذ كافة التدابير الوقائية وتذليل كافة العقبات وتوفير جميع الخدمات أمام رؤساء اللجان والملاحظين والطلاب لضمان السلامة والأمن للجميع .

وأشار "قبيضى"، إلى أن التنسيق مع كافة الجهات المعنية استعدادًا للإمتحانات موجها خالص الشكر والتقدير للجميع على التعاون الدائم والتكاتف من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد والحرص الشديد على مصلحة ابنائنا الطلاب.