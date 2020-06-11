تعقيم المستشفى المركزى بمدينة رأس غارب ضمن الإجراءات الاحترازية (صور)

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن مجلس مدينة رأس غارب ، شمال محافظة البحر الأحمر ، عن تعقيم المستشفى المركزي، وجميع الاقسام الخاصة بها ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

من جانبه قال رئيس مدينة رأس غارب ، أنه يجرى عملية تعقيم لجميع المصالح الحكومية ، فقد تم تكليف الوحدة البيطرية بالتعاون مع الوحدة المحلية بأعمال تطهير وتعقيم المستشفى المركزى، حفاظا على سلامة المواطنين المترددين على المستشفى المركزى والاستقبال وطاقم الاطبار والتمريض،مع التأكيد باتباع جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية وإرتداء المواطنين المترددن لتلقى الخدمة العلاجية بارتداء الكمامات .

وشدد رئيس مدينة غارب ، على استمرار أعمال تطهير وتعقيم المصالح الحكومية فى ظل جائحة كورنا،يأتى هذا فى ظل اتخاذ كافة الاجراءات الاحتزازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وحفاظا على حياة المواطنين.

كان تفقد رئيس مدينة راس غارب، شمال البحر الأحمر، عدد من المصالح الخدمية والحكومية بالمدينة ، للتأكيد على تنفيذ الاجراءات الاحترازية وارتداء الموظفين للكمامات، وكذا المواطنين متلقى الخدمة بالحفاظ على التباعد الاجتماعى وعلى المسافات الأمنة بينهم .

وقام رئيس المدينة بجولة تفقدية بمستودع أنابيب الغاز الصب بالمدينة للتأكد من تطبيق الإجراءات، مؤكدا على مسئولى المستودع بعدم دخول المواطنين إلا بارتداء الكمامات واتباع الإجراءات الاحترازية، كما قام بجولة تفقدية سريعة على مكتب التأمينات الاجتماعية ومكتب بريد بترول غارب للتأكد من تنفيذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية منعا لتفشى فيروس كورونا المستجد.

تعقيم مستشفى غارب المركزى

تعقيم مستشفى غارب المركزى

تعقيم مستشفى غارب المركزى