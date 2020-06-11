اليوم السابع
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تعافى 8 حالات من فيروس كورونا بمستشفى الصدر فى بنى سويف

الخميس، 11 يونيو 2020 09:23 م
تعافى 8 حالات من فيروس كورونا بمستشفى الصدر فى بنى سويف تعافى 8 حالات من فيروس كورونا بمستشفى الصدر فى بنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

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أعلن مستشفى الصدر بمحافظة بنى سويف بقيادة الدكتور افرام ماجد فى تصريحات صحفية، تعافى وخروج 8 حالات جديدة من مصابى فيروس كورونا المستجد، عقب خضوعهم للعلاج  .

من جانبه، وجه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، الشكر للفريق الطبى بمستشفى الصدر، بقيادة الدكتور افرام ماجد مدير المستشفى، وجميع الأطباء والتمريض وفرق العمل على جهودهم لتقديم خدمة طبية جيدة.

وهنأ الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف المتعافين من الفيروس من أبناء المحافظة وكل المصريين، متمنيا لهم دوام الصحة والعافية، وأن يعم الخير على جموع الشعب المصرى، وداعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا شعبا وقيادة، وأن نعبر من هذه المحنة أقوياء ومنتصرين ويد واحدة فى مجابهة الأزمات.

وأكد محافظ بنى سويف فى بيان سابق له على أن كافة أجهزة المحافظة لا تدخر جهد وتبذل كل مافى وسعها لمجابهة تداعيات تلك الأزمة ضمن خطة الدولة الشاملة فى هذا الشأن، مشيرا إلى أنه تم الاستعداد بالشكل المطلوب للتعامل مع اية سيناريوهات محتملة، وكل الأجهزة بالمحافظة مستعدة تماما لتنفيذ مهامها ومسئوليتها تجاه إدارة الأزمة، مشيرا إلى أن هذا الملف أولوية.

 

 


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