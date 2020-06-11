تشميع 4 محلات مخالفة للحظر وحملات نظافة وصيانة أعمدة الإنارة بفاقوس والزقازيق

الشرقية - إيمان مهنى

يواصل رؤساء المدن والمراكز حملاتهم اليومية خلال ساعات الحظر ، حيث تم تشميع ثلاث محلات ومقهى لمخالفتهم وقت الحظر ، شنت حملات صيانه ورفع القمامة وتطهير .

وأكد نبيل فاروق رئيس مركز الزقازيق ، شن الجهاز التنفيذى لرئاسة المركز حمله مسائيه ، أسفرت عن تشميع ثلاث محال تجارية ومقهى مخالفين للقرارات بكفر الحصر وقريه مشتول السوق ، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين،فضلا عن أعمال الرش والتطهير بقريه المسلميه .

وفى حى ثانى قامت إدارة تحسين البيئة بحى ثان الزقازيق صباح اليوم، برفع تجمعات القمامة من الشوارع الرئيسية والميادين ، وذلك حفاظاً على سلامة المواطنين من انتشار الأمراض والفيروسات ، ولاتزال الأعمال مستمرة على مدار اليوم تحت إشراف عبدالعاطى عبدالفتاح نائب رئيس الحى ، بتكليف من ثناء فوزى رئيسة حى ثان الزقازيق يواصل قسم الإنارة برئاسة عطيه عمل صيانات للأعمدة حيث تم استعدال أحد أعمدة الإنارة كان معرض للسقوط بسبب اصطدام سيارة به فى شارع ترعة المسلميه أمام مدرسة عمر الشبراوي.

وفى فاقوس ، قام اللواء ضياء الدين ابو العزم رئيس مركز ومدينة فاقوس وبرفقته كلا عبادة محمد عبادة والمهندس هانى عزت نائبى رئيس المركز محمد عبدالفتاح مدير قسم الإنارة العامة بالمجلس ، بمتابعة أعمال قسم الإنارة .

حيث تم عمل صيانة ورفع كفاءة الأعمدة والكشافات بشوارع " الجمهورية - عمر المختار - الدروس - مشالى - المنيسى "، وذلك عن طريق سيارة كهرباء ومعدات رئاسة المركز ، كما شنت حملة نظافة المناطق التالية على مدار اليوم بالورديات الثلاثة ( المنشية- أنقيزة - منيه المكرم - الساحة الشعبية - كفرالبلاسى - احمد حلمى) ، والتى تتضمن عدد كبير من الشوارع بنطاق المدينة .

وفى بلبيس تم تطوير لاناره طريق بلبيس الزقازيق لجعله أكثر أمانا للمواطنين .

صيانة كشافات الانارة

حملات نظافة بشوارع الشرقية

حملات نظافة بشوارع الشرقية

ضبط المحلات المخالفة

ضبط المحلات المخالفة