تركيا تسجل 17 وفاة و 987 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

كتب سمير حسنى

أعلنت وزارة الصحة التركية اليوم الخميس، تسجيل 17 وفاة و987 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الوفيات 4763 ، والإصابات 174023 ، منوهة بتعافي 1021 من المصابين ليبلغ إجمالي حالات التعافي 147860 حالة، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية.

وفى وقت سابق، أعلنت الصحة التركية تسجيل 993 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و18 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 182114 والوفيات إلى 4729.، كما أعلنت نقابة العاملين بالصحة الثوريين في تركيا أن 12 شخصًا يعملون في مستشفى "إبن سينا" بجامعة أنقرة قد أصيبوا بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي فقط، حيث جاء في بيان النقابة أن أسباب انتشار الفيروس نتيجة لخطوات التطبيع ، وتم التأكيد على أن عمال النظافة والصيانة يتعرضون للخطر في المستشفيات.

وتقدمت النقابة بمطالب للحفاظ علي العاملين في مجال الصحة، من بينها توفير حق التنقل في ظروف صحية، وعمل مسحات بشكل منتظم، وتوفير معدات الحماية الشخصية بشكل كامل ومنتظم، وتوفير أماكن استراحة كافية في أماكن عمل المستشفيات، كما يجب جعل مناطق الاستراحة الحالية صحية أكثر.

وكانت وزارة الصحة التركية أعلنت عن تسجيل 23 وفاة و914 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة،وفى وقت سابق أعلنت وزارة الصحة التركية، أول أمس السبت، ارتفاع إجمالى عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 4669 بزيادة 21 حالة وفاة والإصابات إلى 169 ألفا و218 بزيادة 878 إصابة خلال 24 ساعة.