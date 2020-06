ترامب يهاجم مسؤلى سياتل لاحتلال مسلحين منطقة بها.. وعمدتها ترد: عد إلى مخبأك

دخل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى معركة كلامية مع عمدة مدينة سياتل التى تشهد احتجاجات ضد العنصرية. حيث قال ترامب على تويتر إن "إرهابيين محليين" قد استولوا على المدينة، زاعما أنهم يتم تشغيلهم من قبل اليسار الديمقراطى الراديكالى.

وفى تغريدة أخرى، قال ترامب إن عمدة المدينة جينى دوركين وحاكم ولاية واشنطن التى تقع بالمدنية جاى إنسلى، بحاجة إلى استعادة مدينتهما، وإن هؤلاء الأناركيين يجب أن يتم وقفهم على الفور.

Make us all safe. Go back to your bunker. #BlackLivesMatter https://t.co/H3TXduhlY4