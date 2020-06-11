ترامب يهاجم بايدن: يرفض إخبار رؤسائه الراديكاليين بسيرهم فى الطريق الخطأ

ريهام عبد الله

هاجم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، جو بايدن، المرشح الديمقراطى المحتمل للانتخابات الرئاسية الأمريكية، مشيرا إلى أنه يرفض ترك "مخبأه" لإخبار رؤسائه الراديكاليين أنهم يسيرون فى الطريق الخطأ، ووصف "جاى أنسللا" حاكم ولاية واشنطن الديمقراطى، أنه "أحمق".

وقال ترامب فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر: "يرفض جو بايدن "النائم" ترك "ملجأه" فى القبو ليخبر رؤسائه الراديكاليين اليساريين أنهم يتجهون فى الاتجاه الخاطئ، أخبرهم أن يخرجوا من سياتل الآن، الحاكم الليبرالى جو أنسلى يبدو كالأحمق، أريد النظام والقانون".



ترامب

وفى سياق متصل، دخل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى معركة كلامية مع عمدة مدينة سياتل التى تشهد احتجاجات ضد العنصرية. حيث قال ترامب على تويتر إن "إرهابيين محليين" قد استولوا على المدينة، زاعما أنهم يتم تشغيلهم من قبل اليسار الديمقراطى الراديكالى.

وفى تغريدة أخرى، قال ترامب إن عمدة المدينة جينى دوركين وحاكم ولاية واشنطن التى تقع بالمدنية جاى إنسلى، بحاجة إلى استعادة مدينتهما، وإن هؤلاء الأناركيين يجب أن يتم وقفهم على الفور.

وكانت شرطة سياتل قد أعلنت تلقيها بلاغات بأن مجموعة من المحتجين قد أقاموا حواجز، وأن بعض الأفراد المسلحين يديرونها كنقاط تفتيش فى المنطقة الشرقية للمدينة. وأشارت قناة تابعة لسى إن إن إلى أن المحتجين قد أحاطوا المنطقة القريبة من الكابيتول هيل الخاصة بالولاية بالحواجز ويطلقون عليها منطقة الاستقلال الذاتى فى الكابيتول. وغادرت الشرطة مبنى المنطقة الشرقية فى حى الكابتول هيل، ويستجيب الضباط لمكالمات الطوارئ فقط.

وقالت مسئولة الشرطة بالمدينة فى مؤتمر صحفى أنه فى حين ان الناس لهم الحق الدستورى فى حمل السلاح، وبينما تظل واشنطن ولاية مفتوحة، لا يوجد حق قانونى لاستخدام تلك الأسلحة لتخويف أفراد المجتمع. ولا يملك أى شخص عند نقاط التفتيش هذه السلطة القانونية للمطالبة بتحديد هوية أى شخص.