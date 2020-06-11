اليوم السابع
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ترامب يشيد بجهود الحرس الوطنى فى تأمين البيت الأبيض من الاحتجاجات: "نزهة"

الخميس، 11 يونيو 2020 03:11 م
ترامب يشيد بجهود الحرس الوطنى فى تأمين البيت الأبيض من الاحتجاجات: "نزهة" ترامب والاحتجاجات
ريهام عبد الله

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أشاد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بتعامل الحرس الوطنى مع المظاهرات والاحتجاجات فى محيط البيت الأبيض، واعتبر أن الحرس الوطنى تعامل مع الأمر بسهولة بالغة، لحد وصفه بـأنه "نزهة فى حديقة".

وقال ترامب فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر : "قوات الحرس الوطني العظيمة التي اعتنت بالمنطقة المحيطة بالبيت الأبيض، يمكنك بالكاد تصدق مدى سهولة الأمر، وصفه أحدهم بأنه "نزهة في الحديقة"، تم التعامل مع المتظاهرين، المحرضين، الأناركيين، وانتيفا، وغيرهم بسهولة بالغة من قبل الحرس، شرطة العاصمة ، عمل عظيم".

ترامب
ترامب

 

وفى سياق آخر قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيعقد مؤتمرا انتخابيا في مدينة تلسا بولاية أوكلاهوما هذا الأسبوع، بعد توقف دام ثلاثة أشهر بسبب جائحة الكورونا.

وقال الرئيس الجمهوري في تصريحات بالبيت الأبيض إنه سيتوجه إلى تلسا يوم الجمعة المقبل.

وقد أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أنه سيعقد تجمعات انتخابية في أوكلاهوما وفلوريدا وأريزونا ونورث كارولينا، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر تغريدة بحسابه على تويتر، سلطات نيويورك بفتح الولاية لاستئناف الأعمال، بعد إغلاقها قرابة الشهرين بسبب إجراءات منع تفشى الوباء فى البلاد.


ترامب

دونالد ترامب

الحرس الوطنى

البيت الابيض

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