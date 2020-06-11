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ترامب لحاكم واشنطن وعمدة سياتل: يجب إيقاف الإناركيين على الفور هذه ليست لعبة

الخميس، 11 يونيو 2020 09:14 م
ترامب لحاكم واشنطن وعمدة سياتل: يجب إيقاف الإناركيين على الفور هذه ليست لعبة ترامب
كتب هيثم سلامة

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هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جاى أنسلى، حاكم ولاية واشنطن، وطالبه بالتصدي للإنكاريين على الفور واستعادة مدينة سياتل الآن، وإن لم يفعل ذلك سيفعل هو، موضحا أن الأمر ليس لعبة.

وكتب دونالد ترامب، عبر حسابه بموقع تويتر:"جاى أنسلى وعمدة مدينة سياتل يسخران ويتلاعبان بمستوى لم تشهده بلادنا العظيمة من قبل، عليكم استعادة المدينة الآن، إذا لم تفعل ذلك سأفعل، هذه ليست لعبة يجب إيقاف هؤلاء الأناركيين القبيحين على الفور. تحرك بسرعة".

ترامب 1
ترامب 1

 

كما هاجم الرئيس الأمريكي السيناتور إليزابيث وارن،  بعد  إدخالها تعديلا لمجلس الشيوخ لإعادة تسمية القواعد العسكرية الأمريكية، التي تحمل اسم قادة القوات الكونفدرالية القديمة، قائلاً:" أدخلت المرشحة الرئاسية الفاشلة، السيناتور إليزابيث وارن، للتو تعديلاً على إعادة تسمية العديد من قواعدنا العسكرية الأسطورية التي تدربنا منها للفوز بحربين عالميتين، نأمل أن لا يندرج أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين العظماء في هذا".

ترامب 2
ترامب 2

 

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تغيير أسماء القواعد العسكرية الأمريكية التي تحمل اسم قادة القوات الكونفدرالية القديمة، وسط تقارير بأن بعض قادة الجيش الأمريكي منفتحين على تلك الفكرة.

ويأتي ذلك وسط احتجاجات عارمة في جميع أنحاء الولايات المتحدة ضد عنصرية الشرطة ضد المواطنين أصحاب البشرة السمراء والتي أشعلها مقتل المواطن الأمريكي جورج فلويد (ذي الأصول الأفريقية ) على يد شرطي أبيض أثناء اعتقاله.

 

 


ترامب

دونالد ترامب

الرئيس الأمريكي

واشنطن

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